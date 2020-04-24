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24 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 20 апреля 2020 года № 85 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 20 апреля 2020 г.
Опубликован 24 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017) следующие изменения:

а) подпункты "д" и "е" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"д) граждан находиться в общественных местах с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественном транспорте (социальное дистанцирование не применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси);

е) государственные органы, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе работников и посетителей), а также ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей.";

б) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:

"12. Комитету ветеринарии Республики Марий Эл привести в режим функционирования "Повышенная готовность" звенья дезинфекции мобильного противоэпизоотического отряда постоянной готовности Республики Марий Эл.

13. Главам администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл организовать:

а) работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, включая образование рабочих групп, определение ответственных должностных лиц администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл, а также оперативную передачу сведений об установленных фактах нарушений органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с их компетенцией;

б) сбор информации о гражданах, прибывших из субъектов Российской Федерации в муниципальное образование, и ежедневное направление указанной информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл и Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл;

в) вручение гражданам, прибывшим из субъектов Российской Федерации, соответствующих уведомлений о необходимости соблюдения такими гражданами обязательств (ограничений), установленных настоящим Указом.";

в) пункты 12-17 считать соответственно пунктами 14 -19.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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