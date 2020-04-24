Указ главы Республики Мордовия от 21 апреля 2020 года № 122-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях усиления мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Мордовия режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации:

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Станция скорой медицинской помощи" по телефону 8 (800) 100-46-60;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности;

3) обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Российскую Федерацию, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус "изолированный");

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме самоизоляции на дому.

3. Обязать граждан, прибывших с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации в соответствующий орган местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания);

2) обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Республику Мордовия, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус "изолированный");.

3) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения медицинских организаций (вызов врача на дом) для оформления листков нетрудоспособности;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме самоизоляции на дому и (или) предписания должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с соблюдением режима самоизоляции на дому.

4. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) граждан в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания), не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), выполнения служебных обязанностей в организации, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", настоящим Указом и постановлением Правительства Республики Мордовия от 3 апреля 2020 г. № 201 "О перечне организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы", при наличии служебного удостоверения, а при отсутствии служебного удостоверения справки об осуществлении трудовой (служебной) деятельности с указанием режима рабочего времени (с предъявлением паспорта);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

посещения суда, нотариуса, адвоката, военкомата, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов;

доставки несовершеннолетних в дошкольную образовательную организацию (из дошкольной образовательной организации);

посещения медицинской или ветеринарной организации;

посещения кредитных организаций и почтовых отделений;

доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказания им помощи;

доставки волонтерами лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии паспорта и личной карточки (бейджа) волонтера;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) граждан не посещать кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);

6) граждан, совместно проживающих с гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации, а также с гражданами, прибывшими с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) таких граждан соответственно в Российскую Федерацию, Республику Мордовия, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой'статус "изолированный").

Рекомендовать гражданам в общественных местах, в том числе в объектах торговли, в общественном транспорте и легковом такси использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы).-

5. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия:

1) отменить командировки на территории иностранных государств и внутри Российской Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны и субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней необходимостью;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов образовательных организаций и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с признаками респираторных инфекций;

4) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5) направлять информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия о случаях отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

7) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

8) установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях.

6. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других медикаментах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также потребность в обсерваторах для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) увеличить объемы лабораторных исследований за счет обследования контактных лиц, медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на рабочих местах, больных внебольничными пневмониями, граждан в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

7) увеличить мощность лабораторной базы, в том числе во взаимодействии с другими лабораториями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, и имеющими соответствующие условия работы и обученный персонал;

8) организовать работу по перепрофилированию медицинских организаций, в том числе для оказания специализированной помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия организовать:

1) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), через средства массовой информации;

3) разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

8. Временно приостановить:

1) проведение на территории Республики Мордовия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

9. Временно с 28 марта по 30 апреля 2020 г. включительно приостановить:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций;

2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

С 22 по 28 апреля 2020 г. приостановить с целью приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) деятельность:

1) розничных (сельскохозяйственных) рынков, ярмарок различных форматов;

2) торговых комплексов, функционирующих (прилегающих) при розничных ярмарках, на территории муниципальных образований в Республике Мордовия по следующим адресам:

г. Саранск, ул. Большевистская, 39А (ярмарка "Столичная");

г. Саранск, ул. Полежаева, 57;

г. Саранск, ул. Косарева, 50;

г. Саранск, ул. Веселовского, 62А;

г. Саранск, ул. Миронова, 1 а;

г. Саранск, ул. Комарова, 2Б, стр. 1.

С 22 апреля 2020 г. на период действия режима повышенной готовности обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, производить обслуживание только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах), а также обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов), обработку рук дезинфицирующими средствами или предоставление одноразовых перчаток.

10. Приостановить с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно предоставление государственных услуг и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Мордовия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

11. Временно приостановить государственную регистрацию заключения, а также расторжения браков органами ЗАГС.

Министерству юстиции Республики Мордовия обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат государственной регистрации заключения брака после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

12. Предложить:

1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия, Рузаевским линейным отделом Министерства внутренних дел России на транспорте, Правительством Республики Мордовия, исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления в Республике Мордовия организовать мероприятия по проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с соблюдением режима самоизоляции на дому граждан, прибывших с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия, Министерству внутренних дел по Республике Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 3, 4, 8 и 9 настоящего Указа.

Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Указа.

13. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия, с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно:

обеспечить осуществление образовательной деятельности и реализацию образовательных программ с неукоснительным соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) преимущественно в дистанционном режиме работы с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование этих организаций.

14. Правительству Республики Мордовия исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Мордовия определить организации, на которые не распространяется режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, установленный Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

15. Министерству образования Республики Мордовия:

организовать работу подведомственных государственных учреждений Республики Мордовия по выдаче продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; .

во взаимодействии с главами муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск организовать работу в муниципальных общеобразовательных организациях по выдаче продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения с gрименением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в установленном порядке предоставить субвенции органам местного самоуправления, связанные с выдачей продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей в период их обучения с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

16. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия принять меры по ограничению посещения гражданами осужденных в учреждениях, исполняющих наказания.

17. Администрации Главы Республики Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

18. Органам местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте);

2) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Мордовия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

3) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе;

4) обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские организации, проведение ежедневной дезинфекции помещений;

5) обеспечить прекращение доступа граждан на кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

19. Установить, что в целях информирования граждан, прибывающих автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, на автомобильных дорогах оборудуются пункты пропуска (посты), работающие в круглосуточном режиме.

20. Правительству Республики Мордовия во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия и органами местного самоуправления в Республике Мордовия:

1) определить места размещения пунктов пропуска (постов) на автомобильных дорогах на территории Республики Мордовия;

2) обеспечить создание и функционирование пунктов пропуска (постов);

3) обеспечить техническое оснащение пунктов пропуска (постов), в том числе средствами индивидуальной и коллективной защиты работников, компьютерной и оргтехникой, расходными материалами, горюче-смазочными материалами для бензогенераторов и жидкотопливных обогревателей;

4) обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения пунктов пропуска (постов);

5) обеспечить финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта.

21. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия совместно с органами Министерства внутренних дел по Республике Мордовия на транспорте и органами местного самоуправления в Республике Мордовия организовать информирование граждан, прибывающих с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), посредством железнодорожного и авиасообщения о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа.

22. С 23 апреля 2020 г. на период действия режима повышенной готовности:

1) приостановить регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межрегиональным, межмуниципальным маршрутам;

2) установить режим работы автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа, автомобильного транспорта пригородного сообщения с 6.00 до 9.00 часов и с 16.00 до 19.00 часов;

3) приостановить льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, за исключением льготного проезда пассажиров, осуществляющих проезд в целях, предусмотренных абзацами вторым - десятым подпункта 4 пункта 4 настоящего Указа.

Обязать:

1) руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также работников указанных организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно осуществляющих такую перевозку:

осуществлять перевозку пассажиров и багажа легковым такси в транспортном средстве, в котором могут находиться только члены одной семьи, имеющие право на передвижение в соответствии с настоящим Указом, при наличии документов, подтверждающих родственные отношения;

организовать деятельность при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить обязательную санитарную обработку транспортного средства с использованием дезинфицирующих средств после каждой поездки;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, автомобильным транспортом пригородного сообщения, обеспечить:

дезинфекцию салонов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта пригородного сообщения после каждого рейса путем обработки салона специальными средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях;

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов) персоналом транспортных средств.

23. Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия осуществлять контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Указа.

24. Правительству Республики Мордовия:

1) проработать вопрос введения на территории Республики Мордовия порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Республики Мордовия в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечения взаимосвязи соответствующих информационных систем;

2) провести анализ наличия и достаточности средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок и респираторов) и по результатам проведенного анализа проработать вопрос о целесообразности и возможных сроках поэтапного введения обязательного использования медицинских масок и респираторов (масочного режима) в общественных местах;

3) обеспечить приостановку льготного проезда пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, предусмотрев возможность освобождения от оплаты стоимости электронного проездного билета на месяц, следующий за месяцем отмены режима повышенной готовности.

25. С 22 апреля 2020 г. на период действия режима повышенной готовности приостановить пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними субъектами Российской Федерации.

26. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

27. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Приложение к Указу Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

25. Ткань.

26. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

27. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

28. Похоронные принадлежности.

29. Табачная продукция.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







