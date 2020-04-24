Новый адрес и концепция Carne Grill не заставили заведение изменить мясу

Ресторан Carne Grill+Wine переехал с Патриарших на Новую Басманную, 32, в отдельный особняк. Название и концепция немного изменились: теперь это гастробистро с вывеской Carne Grill. Казалось бы, новость о смене адреса ресторана сейчас не слишком актуальна, но это не совсем так: доставка блюд преимущественно привязана к району фактического адреса заведений.

Фото: пресс-служба

Шеф Денис Кугатов предлагает московским любителям мяса обновленное меню, фокус которого по-прежнему остается на мясе "Праймбиф" и блюдах, приготовленных на гриле и в хоспере.

Фото: пресс-служба

Стейки, бургеры, рыба, ребрышки, пастрами и, конечно, излюбленный хит - фирменная шаурма.

Фото: пресс-служба

Всё можно попробовать уже сейчас в режиме бесконтактной доставки.

Фото: пресс-служба

За бар по-прежнему отвечает Владимир Маяков, в обновленном барном меню акцент сделан на разливное пиво и коктейли от Insider Bar.

Что касается нового интерьера, то сочетание бетонных стен, кожаных диванов и столов из деревянного массива создают брутальную атмосферу, которая в то же время не лишена уюта. Пространство состоит из двух залов, в одном из которых расположена открытая кухня, контактная барная стойка и общий стол на 12 человек. На летнее время запланирована веранда на 40 посадочных мест.