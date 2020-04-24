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24 апреля 2020 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 23 апреля 2020 года № 191-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук) следующее изменение:

дополнить указ пунктом 182 следующего содержания:

"182. Министерству социального развития Оренбургской области в пределах своей компетенции:

организовать работу с организациями социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей независимо от форм собственности, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими социальные услуги (далее - организации социального обслуживания) по обеспечению режима изоляции организаций социального обслуживания, предусмотрев сменный характер работы сотрудников указанных организаций;

осуществлять взаимодействие с организациями социального обслуживания по выполнению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер



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