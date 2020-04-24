Постановление правительства Пермского края от 22 апреля 2020 года № 236-п "Об утверждении перечня осуществляемых налогоплательщиками по состоянию на 01 марта 2020 года видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях продления сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов"

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьей 6 Закона Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 141-ПК "О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае", статьей 4 Закона Пермского края от 25 декабря 2015 г. № 589-ПК "О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень осуществляемых налогоплательщиками по состоянию на 01 марта 2020 года видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях продления сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов (далее - Перечень).

2. Установить для налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае, если основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 января 2020 года, является один из видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанных в Перечне, следующие сроки уплаты авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

авансовые платежи за I квартал 2020 года уплачиваются не позднее 01 ноября 2020 года;

авансовые платежи за II квартал 2020 года уплачиваются не позднее 30 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утвержден постановлением Правительства Пермского края от 22.04.2020 № 236-п

Перечень осуществляемых налогоплательщиками по состоянию на 01 марта 2020 года видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях продления сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов

№ п/п / Вид деятельности

1. Раздел С "Обрабатывающие производства"

2. Класс 45 "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"

3. Вид 46.49.32 "Торговля оптовая газетами и журналами" группы 46.49 "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами" класса 46 "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"

4. Подкласс 47.4 "Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"

5. Подкласс 47.5 "Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"

6. Подкласс 47.6 "Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";

7. Подкласс 47.7 "Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", за исключением группы 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)"

8. Подкласс 47.8 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", за исключением группы 47.81 "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией"

9. Подкласс 49.3 "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта" класса 49 "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта" раздела Н "Транспортировка и хранение"

10. Класс 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"

11. Класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"

12. Класс 58 "Деятельность издательская" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

13. Группа 59.11 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" класса 59 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

14. Группа 59.12 "Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" класса 59 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

15. Группа 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов" класса 59 "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

16. Класс 60 "Деятельность в области телевизионного и радиовещания" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

17. Группа 63.12 "Деятельность web-порталов" класса 63 "Деятельность в области информационных технологий" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

18. Группа 63.91 "Деятельность информационных агентств" класса 63 "Деятельность в области информационных технологий" раздела J "Деятельность в области информации и связи"

19. Группа 70.21 "Деятельность в сфере связей с общественностью" класса 70 "Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"

20. Подкласс 73.1 "Деятельность рекламная" класса 73 "Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"

21. Группа 74.20 "Деятельность в области фотографии" класса 74 "Деятельность профессиональная научная и техническая прочая" раздела М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"

22. Группа 77.39 "Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки" класса 77 "Аренда и лизинг" раздела N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги"

23. Класс 79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма" раздела N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги"

24. Группа 82.30 "Деятельность по организации конференций и выставок" класса 82 "Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса" раздела N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги"

25. Группа 85.11 "Образование дошкольное" класса 85 "Образование" раздела Р "Образование"

26. Подкласс 85.4 "Образование дополнительное" класса 85 "Образование" раздела Р "Образование

27. Класс 86 "Деятельность в области здравоохранения" раздела Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

28. Группа 88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми" класса 88 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания" раздела Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"

29. Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений", за исключением класса 92 "Деятельность по организации и проведению азартных игр, и заключению пари, по организации и проведению лотерей"

30. Класс 95 "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения" раздела S "Предоставление прочих видов услуги"

31. Группа 96.01 "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий" класса 96 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" раздела S "Предоставление прочих видов услуг"

32. Группа 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты" класса 96 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" раздела S "Предоставление прочих видов услуг"

33. Группа 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная" класса 96 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" раздела S "Предоставление прочих видов услуг"

34. Группа 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки" класса 96 "Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг" раздела S "Предоставление прочих видов услуг"







