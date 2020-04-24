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24 апреля 2020 г.

Постановление администрации Псковской области от 21 апреля 2020 года № 133 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 21 апреля 2020 г.
Опубликован 24 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом области от 22 декабря 2004 г. № 392-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Псковской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 10 855 рублей, для трудоспособного населения - 11 772 рубля, для пенсионеров - 8 964 рубля, для детей - 10 680 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковская правда".

Губернатор области М.Ведерников



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