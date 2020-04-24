В Приморье восстановили 100-летний танк

Специалисты ремонтного соединения Приморской армии Восточного военного округа восстановили и подготовили к параду Победы первый разработанный в СССР танк МС-1.

- Произведен ремонт ходовой части, обслуживание двигателя. Проведены ходовые испытания. Машина подготовлена к покраске, - рассказали в пресс-службе ВВО. Специалисты отметили, что танк легок в управлении, имеет неплохие для своего возраста тактико-технические характеристики - в 2020 году МС-1 исполняется 100 лет.

Легкий танк поддержки пехоты (МС расшифровывается как "малый сопровождающий") выпускался на заводе "Большевик" (ныне "Обуховской завод" в Санкт-Петербурге) до 1931 года. Машина весом 5,3 тонны вооружена 37-миллиметровой пушкой Гочкиса и двумя 6,5 -мм пулеметами Федорова. Экипаж 2 человека.

Боевое крещение МС-1 получил во время конфликта на КВЖД в ноябре 1929 года, где танковая рота хорошо проявила себя при штурме китайских укреплений. Бои показали крайне низкую эффективность осколочно-фугасных снарядов к пушке, танкисты высказали пожелания повысить скорость, проходимость и защиту машины. В начале 30-х годов на смену МС-1 пришел гораздо более эффективный Т-26.