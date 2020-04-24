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24.04.2020,  
12:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Самый северный ракетный дивизион Вооруженных сил России провел учения на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" проверили его готовность к боевому применению.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Ракетчики все выполняли по строгому плану, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Сначала военнослужащих подняли по тревоге. Они подготовили технику и вывели ее из боксов. Потом совершили марш в конкретную точку, где развернули "Бастион" на побережье Баренцева моря.

Боевые расчеты комплексов поразили надводные цели условного противника с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки. Руководил учениями начальник отдела береговых войск Северного флота полковник Анатолий Белезеко. Учения на острове Земля Александры были признаны успешными.

"Бастион" - береговой ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения надводных кораблей различных классов и наземных целей. Вооружен сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". "Бастионы" стоят на вооружении арктических подразделений Северного флота - на островах Котельный и Земля Александры.

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