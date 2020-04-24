Постановляю:

Внести в постановление Губернатора Рязанской области от 13.04.2020 № 43-пг "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов





Приложение к постановлению Губернатора Рязанской области от 23.04.2020 № 50-пг





"Приложение к постановлению Губернатора Рязанской области от 13.04.2020 № 43-пг

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. В условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области (далее - режим повышенной готовности) в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) граждане обязаны:

1) соблюдать общественный порядок, требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) выполнять решения Губернатора Рязанской области, направленные на принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постановления, предписания должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, законные требования (указания) руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации (далее - уполномоченные должностные лица);

3) в целях недопущения осуществления действий, создающих угрозу жизни и здоровью, собственной безопасности, а также безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц на территории Рязанской области:

- в случае прибытия на территорию Российской Федерации:

сообщать на горячую линию по номеру телефона +7(4912) 50-64-87 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

при появлении ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- в случае прибытия на территорию Рязанской области с территории иных субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии по горячим линиям администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по месту пребывания или жительства, указанным в перечне согласно приложению № 3 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг;

принять все доступные меры по самоизоляции по месту жительства, (пребывания) либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия в место назначения на территории Рязанской области (за исключением граждан, прибывших (убывших) в служебную командировку);

- соблюдать режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также гражданами, страдающими заболеваниями по перечню согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

- принять все доступные меры по нахождению по месту жительства (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к жилым, садовым домам в целях принятия мер по нахождению по месту жительства (пребывания);

следования с целью доставки продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости родственникам из числа лиц, указанных в абзаце девятом настоящего подпункта, лиц с ограниченными возможностями передвижения, а также родственникам, признанным в установленном законом порядке недееспособными;

следования к месту (от места) работы в организации, иного работодателя, чья деятельность осуществляется в условиях режима повышенной готовности, а также осуществления деятельности по служебной необходимости (исполнения трудовых обязанностей), приводящей к нахождению вне места проживания (пребывания);

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

прибытия (убытия) в служебную командировку;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг с учетом соблюдения требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- приостановить посещение:

зданий, строений, сооружений (помещений в них), территорий, предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

территорий общего пользования (набережные, скверы, парки).

2. Граждане в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подтверждают возможность нахождения вне места проживания (пребывания) в соответствии с Порядком согласно приложению № 2 к настоящим Правилам в следующих случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к жилым, садовым домам в целях принятия мер по нахождению по месту жительства (пребывания);

- следования с целью доставки продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости родственникам из числа лиц, указанных в абзаце девятом подпункта 3 пункта 1 настоящих Правил, лиц с ограниченными возможностями передвижения, а также родственникам, признанным в установленном законом порядке недееспособными;

- следования к месту (от места) работы в организации, иного работодателя, чья деятельность осуществляется в условиях режима повышенной готовности, а также осуществления деятельности по служебной необходимости (исполнением трудовых обязанностей), приводящей к нахождению вне места проживания (пребывания);

- осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- прибытия (убытия) в служебную командировку;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг с учетом требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Не подтверждается возможность нахождения вне места проживания (пребывания) в случае оказания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

3. В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам запрещается:

1) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;

2) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;

3) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории Рязанской области.

4. В зависимости от складывающейся обстановки на территории Рязанской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Рязанской области, организации:

1) обеспечивают проведение эвакуации с территории организаций работников и иных граждан, находящихся на их территории, а также оказывают содействие органам государственной власти Рязанской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

2) представляют работникам и иным гражданам, находящимся на их территории, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территории;

3) проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих работников в чрезвычайных ситуациях;

4) приостанавливают свою деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территории.





Приложение № 1 к Правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Перечень заболеваний для соблюдения гражданами режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с

МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам В20-В24.

8. Туберкулез, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозам А15-А19.





Приложение № 2 к Правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Порядок подтверждения гражданами возможности нахождения вне места проживания (пребывания) в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. В условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для подтверждения возможности нахождения вне места проживания (пребывания) в случаях, указанных в пункте 2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (далее - Правила поведения) оформляется специальный пропуск.

2. Организации, иные работодатели, чья деятельность осуществляется при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области, (далее - режим повышенной готовности) оформляют сотрудникам, добровольцам (волонтерам) специальные пропуска в случае:

следования сотрудника к месту (от места) работы;

осуществления деятельности по служебной необходимости (исполнения трудовых обязанностей), приводящей к нахождению вне места проживания (пребывания);

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В иных случаях гражданам рекомендуется оформлять специальные пропуска в виде электронного QR-кода (машиночитаемый набор данных) самостоятельно, при его отсутствии возможность нахождения вне места проживания (пребывания) подтверждается документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим регистрацию по месту жительства (пребывания), или правоустанавливающим документом на жилое помещение (садовый дом), или документом о направлении в служебную командировку, или документом, подтверждающим право пользования жилым помещением (садовым домом), или иными документами, подтверждающими возможность нахождения вне места проживания (пребывания) в случаях, указанных в пункте 2 Правил поведения.

3. Организации, иные работодатели, чья деятельность осуществляется в условиях режима повышенной готовности:

размещают на официальном сайте Правительства Рязанской области http://www.ryazangov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с помощью графического элемента "Оформление пропуска на передвижение" соответствующую информацию с целью получения специального пропуска в электронном виде;

организуют выдачу сотрудникам, добровольцам (волонтерам), привлекаемым к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, специальных пропусков с электронным QR-кодом (машиночитаемый набор данных) по образцу и описанию согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

обеспечивают учет выданных специальных пропусков в журнале учета согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Гражданин размещает на официальном сайте Правительства Рязанской области http://www.ryazangov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с помощью графического элемента "Получение пропусков для физических лиц" соответствующую информацию с целью получения специального пропуска в виде электронного QR-кода (машиночитаемый набор данных), в том числе фамилию, имя, дату рождения, место фактического проживания, случай нахождения вне места постоянного проживания (пребывания), согласие на обработку персональных данных.

Специальный пропуск, оформляемый гражданином в виде электронного QR-кода (машиночитаемый набор данных), изготавливается на бумаге белого цвета, размером не менее 150 x 100 мм, распечатывается с помощью печатающего устройства (принтера) или сохраняется (фотографируется) на портативном электронном устройстве гражданина.

5. Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области обеспечить техническое сопровождение направления организациям, иным работодателям, чья деятельность осуществляется в режиме повышенной готовности, гражданам специальных пропусков в электронном виде.

6. Специальный пропуск, предусмотренный настоящим Порядком, а также аналогичные документы, выданные в субъектах Российской Федерации, считаются действительными на территории Рязанской области при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность.





Приложение № 1 к Порядку подтверждения гражданами возможности нахождения вне места проживания (пребывания) в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Образец и описание специального пропуска

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 2 к Порядку подтверждения гражданами возможности нахождения вне места проживания (пребывания) в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Образец формы журнала учета выданных специальных пропусков

Смотрите приложение к настоящему постановлению







