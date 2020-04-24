Распоряжение губернатора Рязанской области от 23 апреля 2020 года № 131-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами (далее - режим повышенной готовности)";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Организациям, иным работодателям, чья деятельность осуществляется при введенном режиме повышенной готовности, обеспечить:

1) выполнение следующих ограничений:

соблюдение требований санитарного законодательства, постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

соблюдение дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32) (далее - рекомендации Роспотребнадзора), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;

определить минимальную численность сотрудников, обеспечивающих функционирование этих организаций;

обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах с максимально возможным социальным дистанцированием, но не менее 2 метров;

обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный (удаленный) режим работы;

разработать и выполнять график начала (окончания) рабочего дня и перерывов в работе для разных групп работников организации с целью недопущения скопления людей на входах (выходах) организации и производственных помещений;

организовать доставку работников на работу и с работы преимущественно на личном транспорте работников и (или) специально предназначенном для этого транспорте организации (собственном или арендованном), а также проведение дезинфекции данных транспортных средств;

максимально ограничить командировки сотрудников;

2) издание актов об утверждении деклараций об осуществлении деятельности и соблюдении выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность, и дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определенных настоящим распоряжением (далее - декларации о деятельности).

Оформление деклараций о деятельности осуществляется с 27 апреля 2020 года по форме согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. Копия акта об утверждении декларации о деятельности, копия декларации о деятельности размещаются на сайте Правительства Рязанской области http://www.ryazangov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с помощью графического элемента "Декларация о деятельности".";

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендовать:

организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим транспортное, социальное, бытовое обслуживание населения, а также торговую деятельность, представлять лицам, находящимся на территории (в транспортных средствах) указанных организаций, маски защитные для лица;

гражданам при посещении организаций, указанных в абзаце втором настоящего пункта, использовать маски защитные для лица.";

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Исполнительным органам государственной власти Рязанской области и подведомственным им учреждениям:

отменить с 17 марта по 30 апреля 2020 года проведение массовых мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия) с числом участников более 25 человек;

в зависимости от складывающейся обстановки на территории Рязанской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) представлять работникам (сотрудникам) органов и учреждений и иным гражданам, находящимся на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Государственному казенному учреждению Рязанской области "Рязанская областная противопожарно-спасательная служба" по решению Штаба передавать исполнительным органам государственной власти Рязанской области и подведомственным им учреждениям имущество, необходимое для реализации положений абзаца третьего настоящего пункта.";

5) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Рекомендовать администрации города Рязани:

с 24 марта по 30 апреля 2020 года обеспечить приостановление использования льготных месячных проездных билетов в форме электронного проездного билета - транспортной карты "Школьная", "Студенческая";

организовать с 27 апреля 2020 года переход работы транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров, на разделенный график работы: с 6 часов 00 минут до 10 часов 00 минут и с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

с 27 апреля 2020 года обеспечить:

перевод муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" на сменный характер работы персонала, при котором каждая смена будет осуществлять работу в течение не менее 14 календарных дней и проживать в помещениях указанной организации;

необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства;

предоставление 3-разового питания персоналу смены.";

6) пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать изолированное проживание с возможностью осуществления 3-разового питания работников медицинских организаций Рязанской области, оказывающих медицинскую помощь и медицинский уход за пациентами с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (либо c подозрением на ее наличие) в стационарных условиях, на весь период работы с данной категорией пациентов и до истечения 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим;

с 27 апреля 2020 года и до особого распоряжения обеспечить приостановление в медицинских организациях планового приема пациентов в поликлиниках участковыми терапевтами и узкими специалистами, а также организацию работы амбулаторной службы по обслуживанию неотложной помощи (преимущественно на дому).";

7) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области:

с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения обеспечить отмену:

- проведения смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;

- работы лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;

с 27 апреля 2020 года обеспечить:

- перевод государственных образовательных организаций, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на сменный характер работы персонала, при котором каждая смена будет осуществлять работу в течение не менее 14 календарных дней и проживать в помещениях указанных организаций;

- необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства;

- предоставление 3-разового питания персоналу смены.";

8) пункт 25 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 27 апреля 2020 года обеспечить:

перевод государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, на сменный характер работы персонала, при котором каждая смена будет осуществлять работу в течение не менее 14 календарных дней и проживать в помещениях указанных организаций;

необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства;

предоставление 3-разового питания персоналу смены.";

9) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:

"провести информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе по:";

10) дополнить пунктами 32.1, 32.2 следующего содержания:

"32.1. Поручить:

1) заместителю Председателя Правительства Рязанской области Е.А. Беленецкому организовать с 27 апреля 2020 года посты по проведению ежедневных - с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, а с 30 апреля 2020 года - круглосуточных мероприятий по измерению с помощью дистанционных термометров температуры тела лиц, прибывающих на территорию Рязанской области с территории других субъектов Российской Федерации (далее - посты) на: 160 километре автомобильной дороги М-5 "Урал" (Рыбновский район), 195 километре автомобильной дороги Р-22 "Каспий" (Михайловский район), 162 километре автомобильной дороги Р-105 "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов" (Клепиковский район).

При выявлении лиц с повышенной температурой тела и (или) с симптомами респираторных заболеваний обеспечить выдачу рекомендаций указанным лицам обратиться за оказанием медицинской помощи;

2) заместителю Председателя Правительства Рязанской области Р.П. Петряеву обеспечить посты добровольцами (волонтерами);

3) министерству здравоохранения Рязанской области обеспечить при необходимости оказание медицинской помощи на постах;

4) министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области организовать установку на постах специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи с целью фиксации прибывающих (убывающих) на территорию Рязанской области транспортных средств.

32.2. Предложить:

УМВД России по Рязанской области обеспечить контроль транспортных потоков, разместив необходимые силы и средства на постах;

Управлению Росгвардии по Рязанской области обеспечить участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, разместив необходимые силы и средства на постах;

Главному управлению МЧС России по Рязанской области развернуть палатки на постах.";

11) абзац одиннадцатый подпункта 3 пункта 34 изложить в следующей редакции:

"Порядок подтверждения гражданами возможности нахождения вне места проживания (пребывания) в условиях режима повышенной готовности устанавливается Губернатором Рязанской области.";

12) дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







