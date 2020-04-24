Распоряжение правительства Рязанской области от 23 апреля 2020 года № 163-р

1. Внести в распоряжение Правительства Рязанской области от 05.04.2020 № 130-р (в редакции распоряжения Правительства Рязанской области от 11.04.2020 № 141-р) следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) организации, осуществляющие:
- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;
- строительство;
- добычу полезных ископаемых;
- транспортировку и хранение;
- деятельность в обрабатывающих производствах, включая производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;
- ремонт сельскохозяйственных машин;
- торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, в том числе мойку автотранспортных средств;
- ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;
- обслуживание зданий, территорий;
- страхование;
- социальное обеспечение;
- ветеринарную деятельность;
- общественное питание с обслуживанием на вынос;
- торговую деятельность с использованием торговых (вендинговых) автоматов;
- поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30 апреля 2020 года для обеспечения функционирования организаций, определенных пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации, настоящим подпунктом;
- деятельность в области информации и связи;";
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
"14) иные организации, в части деятельности лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.";
в пункте 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;";
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) норм трудового законодательства о сроках выплаты заработной платы.".
2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Рязанской области от 02.04.2020 № 127-р, от 09.04.2020 № 139-р с 27 апреля 2020 года.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
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