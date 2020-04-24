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24 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Рязанской области от 23 апреля 2020 года № 163-р

Дата подписания 23 апреля 2020 г.
Опубликован 24 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Рязанской области от 5 апреля 2020 года № 130-р

1. Внести в распоряжение Правительства Рязанской области от 05.04.2020 № 130-р (в редакции распоряжения Правительства Рязанской области от 11.04.2020 № 141-р) следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) организации, осуществляющие:

- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;

- строительство;

- добычу полезных ископаемых;

- транспортировку и хранение;

- деятельность в обрабатывающих производствах, включая производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;

- ремонт сельскохозяйственных машин;

- торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, в том числе мойку автотранспортных средств;

- ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;

- обслуживание зданий, территорий;

- страхование;

- социальное обеспечение;

- ветеринарную деятельность;

- общественное питание с обслуживанием на вынос;

- торговую деятельность с использованием торговых (вендинговых) автоматов;

- поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30 апреля 2020 года для обеспечения функционирования организаций, определенных пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации, настоящим подпунктом;

- деятельность в области информации и связи;";

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) иные организации, в части деятельности лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.";

в пункте 2:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 7 апреля 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15), для предприятий агропромышленного комплекса - рекомендаций по организации работы предприятий агропромышленного комплекса при сохранении рисков распространения COVID-19 от 20 апреля 2020 г. (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32), при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность;";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) норм трудового законодательства о сроках выплаты заработной платы.".

2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Рязанской области от 02.04.2020 № 127-р, от 09.04.2020 № 139-р с 27 апреля 2020 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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