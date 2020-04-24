Постановление администрации Тамбовской области от 20 апреля 2020 года № 329 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 17.04.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в пункте 1.1 абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и общественном транспорте.";

в пункте 1.2 абзац второй изложить в следующей редакции:

"Обязать граждан, указанных в настоящем пункте, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах и общественном транспорте.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Приостановить с 28.03.2020 по 30.04.2020 деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных

на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV), в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20.04.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







