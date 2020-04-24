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24.04.2020,  
16:42
Текст:  Николай Грищенко

Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком

Поступающий в войска российский танк Т-90М "Прорыв" назвали одним из самых лучших современных танков. Такой вывод сделал командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- За более чем 30-летний период службы в Вооруженных Силах на чем только не приходилось ездить. До недавнего времени моим любимым танком был Т-80, однако сейчас однозначно это Т-90. Просто Т-90 - машина другого, более высокого уровня. Об этом вам могу сказать не только я, но и все, кто лично опробовал Т-90, заявил газете "Красная звезда" военачальник.

Напомним, что основным отличием танка Т-90М от предыдущих моделей является новый боевой башенный модуль с пушкой повышенной точности калибра 125 миллиметров.

На Т-90М установлены высокоавтоматизированная система управления огнем и дистанционно-управляемая 12,7-мм зенитная пулеметная установка. Танк оборудован противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". "Прорыв" также оснащен 1130-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.

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