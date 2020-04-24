Участник кулинарного шоу Top Chef Masters Флойд Кардоз умер от COVID-19

Телеведущий Флойд Кардоз, звезда популярного кулинарного шоу Флойд Кардоз, умер в возрасте 59 лет в среду.

Как передает THR, причиной смерти прославленного повара стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Согласно информации издания, шоумен был помещен в больницу медицинского центра в Нью-Джерси на прошлой неделе и проведенный в госпитале тест на новый коронавирус дал положительный результат.

Кардоз славен тем, что выиграл в третьем сезоне Top Chef Masters в 2011-м, обойдя сонм других шеф-поваров.

Кулинарная карьера покойного началась в родном Мумбаи, где он, после соответствующего обучения, проходил практику на кухне сети отелей Taj Mahal.

Далее Флойд, получив углубленное профильное образование в Швейцарии, применял таланты в Нью-Йорке, сделав себе имя как шеф-повар популярного ресторана Tabla, "вновь изобретая и создавая новейшую индийскую кухню".

У Флойда остались мать-старушка, жена Барха и два сына.