Участник кулинарного шоу Top Chef Masters Флойд Кардоз умер от COVID-19

Телеведущий Флойд Кардоз, звезда популярного кулинарного шоу Флойд Кардоз, умер в возрасте 59 лет в среду.
Как передает THR, причиной смерти прославленного повара стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Согласно информации издания, шоумен был помещен в больницу медицинского центра в Нью-Джерси на прошлой неделе и проведенный в госпитале тест на новый коронавирус дал положительный результат.
Кардоз славен тем, что выиграл в третьем сезоне Top Chef Masters в 2011-м, обойдя сонм других шеф-поваров.
Кулинарная карьера покойного началась в родном Мумбаи, где он, после соответствующего обучения, проходил практику на кухне сети отелей Taj Mahal.
Далее Флойд, получив углубленное профильное образование в Швейцарии, применял таланты в Нью-Йорке, сделав себе имя как шеф-повар популярного ресторана Tabla, "вновь изобретая и создавая новейшую индийскую кухню".
У Флойда остались мать-старушка, жена Барха и два сына.
Floyd Cardoz was both fearless about expectations and passionate about his heritage, combining traditional Indian cooking with American, Italian and French twists and techniques.— TIME (@TIME) April 20, 2020
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