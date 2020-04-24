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24.04.2020 13:22
Рубрика: Общество

Врачи описали самые опасные ошибки людей во время пандемии COVID-19

Текст: Алена Ларина

Названы основные ошибки в поведении людей, мешающие эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Результаты исследования ученых Принстонского университета опубликованы на сайте EurekAlert!.

Специалисты считают, что, прежде всего, в нынешней ситуации важно быть оптимистами и поддерживать здоровую психологическую атмосферу вокруг себя. Ведь самоизоляция при пандемии может вызвать обострение заболеваний психики, о чем предупреждают врачи.

Фото: China Daily via REUTERS
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Не нужно зацикливаться на информации о коронавирусе в СМИ и интернете. Неправильно и вредно переключать на это все свое внимание, пренебрегая общением с другими людьми, отказываться от физических упражнений и полноценного сна.

Некоторые ошибочно воспринимают статистические данные о заболеваемости коронавирусом. Одни сообщения могут вызвать повышенную тревожность, другие, наоборот, ложную уверенность, что все входит в обычное русло. Как считают авторы исследования, бессмысленно давать оценку сведениям статистики в этом плане.

Кроме того, борьбу с COVID-19 затрудняют некоторые традиционные нормы общения у людей разных национальностей и вероисповеданий. Кто-то привык прикасаться к собеседнику при встрече, обнимать и целовать его. Сейчас от такой привычки нужно временно отказаться. В этом могли бы помочь лозунги и изображения, иллюстрирующие значимость дистанцирования.

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