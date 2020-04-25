Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко найден мертвым в США

Американский актер и музыкант украинского происхождения Дмитрий Дьяченко обнаружен мертвым у себя дома в городе Дейтона-Бич, штат Флорида, в среду. Артисту было 52 года.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на подтверждение от брата покойного.

Уточнено, что родные забеспокоились о судьбе Дьяченко после того, как он в течение нескольких дней не выходил на связь, и вызвали полицию.

При этом акцентировано, что с новой коронавирусной инфекций кончина актера не связана, также она не носит никакого криминального характера.

Предполагается, что Дмитрий умер с ночь с понедельника на вторник.

Смерть мужчины стала шоком и неожиданностью для его семьи, заверяющей, что артист был в хорошей форме и ничем не болел.

В настоящее время проводится экспертиза с целью установления точных причин смерти.

Дмитрий Дьяченко родился 11 апреля 1968 года в Калифорнии в семье украинского эмигранта.

Записал несколько музыкальных альбомов. Сниматься начал в середине девяностых: "Солдат Джейн", "Напряги извилины", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Кости", "Сыны анархии", S.C.I., "Крутой Уокер". Плюс озвучка мультфильмов и видеоигр: "Гриффины", Quake 4, серии Call of Duty, Medal of Honorи т.д.

Известен ролью Юрия в фильме ужасов "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012), действие которого разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.

В 2015 году Дьяченко был признан виновным в жестоком обращении с животными после того как убил, приготовил и съел кролика своей бывшей подруги. По итогам расследования инцидента актера приговорили к двух месяцам исправительных работ.