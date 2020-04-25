Распоряжение правительства Республики Алтай от 24 апреля 2020 года № 247-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 4 слова "регионы в Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по" заменить словами "другие субъекты Российской Федерации в связи с выявлением";

2) в подпункте "а" пункта 6 слова "регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции" заменить словами "другие субъекты Российской Федерации";

3) в подпункте "а" пункта 11 слова "регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции," заменить словами "другие субъекты Российской Федерации";

4) в подпункте "а" пункта 12 слова "регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции," заменить словами "другие субъекты Российской Федерации";

5) в абзаце первом пункта 14.4.1 слова "регионов в Российской Федерации, эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции" заменить словами "других субъектов Российской Федерации".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







