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25 апреля 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 24 апреля 2020 года № 66 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Организациям (индивидуальным предпринимателям), чья деятельность не приостановлена настоящим указом:

строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечивать условия для самоизоляции работников, прибывших на территорию Алтайского края в целях исполнения трудовых обязанностей, на срок 14 календарных дней со дня прибытия.";

дополнить указ пунктом 6.2 следующего содержания:

"6.2. Гражданам, прибывшим на территорию Алтайского края всеми видами транспорта из иных субъектов Российской Федерации, за исключением граждан, прибывших из города Москвы, граждан, следующих транзитом через территорию Алтайского края любыми видами транспорта, и граждан, осуществляющих внутренние и транзитные перевозки:

сообщать на горячую линию "112" о своем прибытии на территорию Алтайского края, субъекте Российской Федерации, из которого гражданин прибыл, месте нахождения, дате прибытия, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 календарных дней со дня прибытия, при наличии регистрации на территории Алтайского края;

обеспечить самоизоляцию по месту прибытия, при отсутствии регистрации на территории Алтайского края.";

дополнить указ пунктом 19 следующего содержания:

"19. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19.".

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



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