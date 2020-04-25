Постановление правительства Амурской области от 24 апреля 2020 года № 260 "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 07.04.2020 № 190"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Амурской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Амурской области от 07.04.2020 № 190 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Амурской области от 20.04.2020 № 242) следующие изменения:
1) графу "Виды" строки "Иные организации" раздела II приложения № 1 к постановлению дополнить пунктами 53, 54 следующего содержания:
"53. Организации, осуществляющие подготовку водителей транспортных средств.
54. Организации торговли, осуществляющие продажу парфюмерных и косметических средств, часов, ювелирных изделий, бижутерии.";
2) приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 44-49 следующего содержания:
"44. Бытовая техника и приборы электрические.
45. Галантерейные товары.
46. Инструменты музыкальные.
47. Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные.
48. Изделия текстильные готовые.
49. Оборудование электрическое осветительное.".
2. Установить, что руководители организаций, индивидуальные предприниматели, деятельность которых может осуществляться в соответствии с изменениями, принятыми настоящим постановлением, подают главе городского округа или муниципального района Амурской области по месту нахождения (осуществления деятельности) уведомление, предусмотренное пунктом 21 постановления Правительства Амурской области от 07.04.2020 № 190 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в срок до 29.04.2020.
Губернатор Амурской области В.А.Орлов
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