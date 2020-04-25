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25 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 24 апреля 2020 года № 82 "О внесении изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)"

Постановляю:

1. Внести изменение в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79), дополнив пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Запретить весеннюю охоту во всех охотничьих угодьях Республики Бурятия, за исключением охоты на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на осуществление охоты в целях регулирования численности охотничьих животных, охоты в целях осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности и охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



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