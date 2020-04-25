Распоряжение кабинета министров Чувашской Республики от 25 апреля 2020 года № 291-р "О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 291-р"

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 291-р (с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2020 г. № 320-р), дополнить пунктами 45-48 следующего содержания:

"45) саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ка­питального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

46) Союз "Торгово-промышленная палата Чувашской Республики";

47) салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские;

48) оказывающие услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.".

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев







