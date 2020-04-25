Указ главы Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 120 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92"

Новости

Сильнейшие российские гроссмейстеры сыграют в благотворительном турнире 13:33
МИД РФ обеспокоен угрозами США в адрес Ирана 13:26
В Брянской области число жертв COVID-19 выросло до четырех человек 13:24
Лукашенко объяснил причину переноса сроков своего послания 13:18
Посол России в США призвал помнить об исторической встрече на Эльбе 13:12
Нотариусы помогут подключаться к судебным процессам в режиме веб-конференций 13:07
В Сочи депутат городского собрания умер от проблем с сердцем 13:01
Видео: мотоциклист-экстремал рухнул с горы, не добравшись до вершины 13:00
Москвичи получили три тысячи карт "Тройка" через банки и Яндекс.Лавку 12:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале 12:59
На Ставрополье умер первый медработник от коронавируса 12:46
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе 12:45
Ливанцы протестуют против своего Центробанка 12:35
На Ямале в больницу доставили 8 человек после жесткой посадки Ми-26 12:32
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек 12:16
Туроператоры и отельеры разработают предложения для отдыха медиков 12:15
Лукашенко утвердил своим указом меры по поддержке экономики 12:09
Президент Киргизии поручил рассмотреть варианты смягчения режима ЧП 11:51
Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса 11:47
Арабская коалиция на месяц продлила режим прекращения огня в Йемене 11:43
В Крыму за сутки у 10 человек выявлен коронавирус 11:40
Дальний Восток получит дополнительно 4,3 миллиарда рублей на соцобъекты 11:36
Опубликованы лучшие проекты жителей Москвы по улучшению жизни в городе 11:30
На Алтае у 51 работника рудника обнаружили коронавирус 11:24
Названа средняя зарплата в Москве на начало года 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 апреля 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 120 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 96, от 7 апреля 2020 г. № 98, от 10 апреля 2020 г. № 103, от 14 апреля 2020 г. № 107, от 15 апреля 2020 г. № 108, от 17 апреля 2020 г. № 111, от 20 апреля 2020 г. № 117, от 21 апреля 2020 г. № 118) следующие изменения:

в абзаце шестом подпункта 1 пункта 4 слова "салонов красоты, парикмахерских, косметических," исключить;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности салонов красоты, косметических салонов и парикмахерских:

обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпиде­миологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить прием граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

исключить использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг.";

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации, а также руководителям организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", перечень которых утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики:";

в приложении № 1 к вышеназванному Указу:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие";

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Антисептические средства";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Спички";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией