Указ главы Чувашской Республики от 24 апреля 2020 года № 120 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 96, от 7 апреля 2020 г. № 98, от 10 апреля 2020 г. № 103, от 14 апреля 2020 г. № 107, от 15 апреля 2020 г. № 108, от 17 апреля 2020 г. № 111, от 20 апреля 2020 г. № 117, от 21 апреля 2020 г. № 118) следующие изменения:

в абзаце шестом подпункта 1 пункта 4 слова "салонов красоты, парикмахерских, косметических," исключить;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности салонов красоты, косметических салонов и парикмахерских:

обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпиде­миологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить прием граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

исключить использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг.";

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации, а также руководителям организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", перечень которых утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики:";

в приложении № 1 к вышеназванному Указу:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие";

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Антисептические средства";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Спички";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







