В целях стимулирования работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края (далее - Учреждения), оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией; участвующих в проведении лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции; участвующих в противоэпидемических мероприятиях, Правительство края постановляет:

1. Установить в 2020 году, начиная с 19 марта 2020 г., на территории Хабаровского края ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам Учреждений, оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Хабаровском крае за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики (44 149 рублей) в следующих размерах на одну ставку:

1) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, - 80 процентов (35 319 рублей);

2) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), - 40 процентов (17 660 рублей);

3) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 20 процентов (8 830 рублей);

4) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), - 80 процентов (35 319 рублей);

5) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, - 40 процентов (17 660 рублей);

6) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - 20 процентов (8 830 рублей);

7) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), - 100 процентов (44 149 рублей);

8) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 50 процентов (22 075 рублей);

9) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 30 процентов (13 245 рублей).

2. Установить с 01 апреля по 30 июня 2020 г. выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам Учреждений, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в следующих размерах:

1) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19: врачам - 50 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 000 рублей в месяц;

2) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19: врачам - 80 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 000 рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу -25 000 рублей в месяц.

3. Установить с 01 апреля по 30 июня 2020 г. ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам Учреждений, участвующим в мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в следующих размерах:

1) отдельным работникам краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф" министерства здравоохранения Хабаровского края: врачам выездных бригад медицинской помощи - 50 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу выездных бригад медицинской помощи, водителям специализированных автомобилей - 25 000 рублей в месяц; работникам оперативно-диспетчерского отдела - 10 000 рублей в месяц;

2) врачам-эпидемиологам и помощникам врачей-эпидемиологов - 35 319 рублей в месяц;

3) работникам подразделений, осуществляющим лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19: врачам клинической лабораторной диагностики, биологам - 50 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 25 000 рублей в месяц; уборщикам помещений, мойщикам лабораторной посуды - 10 000 рублей в месяц;

4) водителям автомобилей, осуществляющим перевозку медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и (или) лиц из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, - 15 000 рублей в месяц;

5) работникам патологоанатомических отделений и отделений судебно-медицинской экспертизы, задействованным во вскрытии умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19: врачам - 50 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу - 25 000 рублей в месяц;

6) медицинским работникам, осуществляющим противоэпидемические мероприятия при въезде на территорию Хабаровского края, - 25 000 рублей в месяц;

7) прочему персоналу стационарных подразделений и отделений скорой медицинской помощи (в том числе дезинфекторам, кастеляншам, няням, буфетчикам, уборщикам помещений и т.п.) - 25 000 рублей в месяц.

4. Выплаты стимулирующего характера, установленные пунктами 1 -3 настоящего постановления, учитываются в составе заработной платы за фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени за текущий месяц из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку с начислением на них районных коэффициентов, установленных статьей 6 Закона Хабаровского края от 26 ноября 2008 г. № 222 "Об основах новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края", и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения, согласованным с министерством здравоохранения края, которым устанавливаются:

1) перечень наименований подразделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;

2) перечень должностей медицинских работников подразделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;

3) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью и настоящим постановлением;

4) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.

6. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера направляются Учреждениям в виде субсидий на иные цели в соответствии с указанным в пункте 5 локальным нормативным актом Учреждения на основании ежемесячных заявок Учреждений.

7. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в соответствии с государственной программой Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. № 350-пр, по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи".

8. Выплаты стимулирующего характера работникам:

- указанным в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 415 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией";

- указанным в пункте 2 настоящего постановления, осуществляются за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19";

- указанным в пункте 3 настоящего постановления, осуществляются за-счет средств краевого бюджета.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 19 марта 2020 г.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







