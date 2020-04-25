Постановление правительства Республики Хакасия от 24 апреля 2020 года № 207 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007) следующие изменения:

1) текст постановления изложить в следующей редакции:

"1. Ввести в границах территории Республики Хакасия режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - режим повышенной готовности, территориальная подсистема) с 13 марта 2020 года по 15 мая 2020 года.

2. Органам управления и силам территориальной подсистемы в период введения режима повышенной готовности организовать реализацию следующих мероприятий:

1) усилить контроль за складывающейся обстановкой на территории Республики Хакасия, вести мониторинг опасных природных явлений, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценку их социально-экономических последствий;

2) приводить при необходимости силы и средства территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формировать оперативные группы и организовывать выдвижение их в предполагаемые районы действий;

3) принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3. Установить на территории Республики Хакасия ограничения в виде:

1) временного приостановления:

проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от форм собственности;

оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах;

2) временного приостановления с 28 марта 2020 года до 01 июня 2020 года деятельности горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 01 мая 2020 года:

деятельности организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, продолжающих работу в указанный период с соблюдением усиленного дезинфекционного режима);

деятельности объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, строительных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения и садовых товаров (в том числе рассада), ювелирных изделий, канцелярских товаров, косметических товаров, продукции печатных изданий, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р и приложении 1 к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

деятельности салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением парикмахерских услуг (ОКВЭД - 96.02.1) при соблюдении следующих условий: оказание парикмахерских услуг по предварительной записи онлайн или по телефону; обеспечение одновременного размещения в одном помещении (зале) не более одного мастера и одного клиента; осуществление контроля температуры тела клиента при входе в организацию; обеспечение перерыва между приемами каждого клиента для проведения обработки помещения, рабочего места, инструментов с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью; обязательное использование средств индивидуальной защиты мастером и клиентом; использование преимущественно одноразовых салфеток, пеньюаров, полотенец;

оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

4) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

5) запрета розничной продажи алкогольной продукции с 15:00 и до 10:00 утра следующего дня.

4. Установленные настоящим постановлением правила поведения, за исключением предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления ограничений, не могут рассматриваться в качестве запрета на осуществление деятельности организациями, индивидуальными предпринимателями, для которых указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" установлены нерабочие дни, а также привлечение ими своих работников к работе в нерабочие дни с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований, установленных настоящим постановлением, а также требований, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что в дополнение к перечню организаций, перечисленных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", данный указ в части установления нерабочих дней не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников), осуществляющие основные виды деятельности в следующих сферах, определенных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства;

добычи полезных ископаемых;

обрабатывающих производств;

обеспечения электрической энергией, газом и паром;

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений;

строительства;

торговли оптовой, за исключением продажи населению;

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, включая мойку и шиномонтаж;

организации похорон и предоставления связанных с ними услуг;

транспортировки и хранения;

деятельности в области информации и связи;

жилищно-коммунального обслуживания населения и организаций;

ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

защиты окружающей среды;

производства продуктов питания;

ветеринарной деятельности;

деятельности в области права (в части работы адвокатов, государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам);

деятельности частных охранных служб;

деятельности по предоставлению услуг стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий.

Рекомендовать организациям (работодателям и их работникам) при применении пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" пользоваться разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

6. Обязать:

1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), не покидать места проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 01 мая 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни или здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи;

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение всех видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

лиц, которым их работодателями выданы справки о том, что на них не распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (кроме случаев, когда деятельность приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);

2) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Хакасия:

организовать контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

организовать проведение качественной уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных установок закрытого типа, функционирующих в присутствии людей, с целью обеззараживания воздуха (по возможности);

обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

ограничить привлечение к работе граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, если такие граждане представили работодателю выданный медицинской организацией документ, подтверждающий наличие у него хронического заболевания, а также граждан, прибывших из субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, и граждан, проживающих совместно с лицами, подвергнутыми изоляции, посредством перевода их на дистанционный формат исполнения трудовой функции, предоставления оплачиваемого отпуска либо содействия в оформлении листков нетрудоспособности (данная обязанность на основании распорядительного акта организации может не применяться к руководителям, сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения);

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия незамедлительно представить информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

принять исчерпывающие меры по разобщению работников при их нахождении на рабочем месте во времени и в пространстве, соблюдению ими социального дистанцирования, обеспечению использования работниками средств индивидуальной защиты;

реализовать комплекс иных мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 14.04.2020 № 07 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия";

5) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения зрелищных, спортивных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты с обязательным их применением при осуществлении своей деятельности;

6) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ежедневно проводить влажную уборку, а также мероприятия по обработке контактных поверхностей мест общего пользования многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Под контактными поверхностями понимаются: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, кнопки вызова лифта по этажам, зеркала и кнопки кабины лифта, кнопка домофона, дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии);

7) организации, осуществляющие продажу билетов на организованные пассажирские перевозки, производить такую продажу с учетом установленных настоящим постановлением ограничений по передвижению физических лиц.

7. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций обеспечить готовность органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализовать комплекс мер, предусмотренных подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (Мулл А.А.):

1) организовать в круглосуточном режиме сбор оперативных данных о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия;

2) обеспечить координацию действий органов управления и сил территориальной подсистемы, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия.

9. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.):

1) организовать ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции (в обсерваторе, в условиях самоизоляции на дому), а также выдачу таким лицам листков нетрудоспособности без посещения ими медицинской организации в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первой медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;

3) обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии, корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии;

4) обеспечить готовность места для организации непрерывного медицинского наблюдения с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с требованиями постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (далее - обсерватор) в целях обеспечения изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Хакасия из территорий, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, в случае невозможности организации самоизоляции таких лиц по месту проживания;

5) обеспечить исполнение мероприятий, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

6) выдавать листки нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем COVID-2019, а также нуждающимся в оформлении листка нетрудоспособности лицам из числа лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 4 пункта 6 настоящего постановления;

7) разработать нормативный правовой акт о порядке проведения (логистике) лабораторных исследований на COVID-2019, в первую очередь для лиц, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и контактирующих с ними лиц, а также для лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019;

8) определить перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

9) организовать проведение лабораторного обследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из зарубежных стран, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, иным лицам с признаками инфекционных и респираторных заболеваний, а также лицам, обязательность лабораторного обследования на COVID-2019 которых установлена постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;

10) организовать проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, в установленном порядке;

11) обеспечить незамедлительную госпитализацию лиц в инфекционные стационары в случае подтверждения у них диагноза о наличии новой коронавирусной инфекции, а также лиц, находящихся в условиях изоляции при появлении у них любых симптомов инфекционного заболевания с забором биологического материала для лабораторного обследования и проведением лабораторного обследования контактных с ними лиц;

12) обеспечить централизованный персонифицированный учет лиц, находящихся в условиях изоляции;

13) информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия:

ежедневно о соблюдении карантина в медицинских организациях, обсерваторе и изолированных помещениях, используемых в целях самоизоляции в домашних условиях;

о случаях положительных результатов лабораторного обследования на COVID-2019 незамедлительно;

о случаях нарушения гражданами режима изоляции, в том числе в результате организации совместного контроля за соблюдением режима изоляции с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия;

14) при необходимости осуществить закупки необходимых для предупреждения распространения и лечения от новой коронавирусной инфекции лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты (масок), организовать распределение последних, исходя из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания);

15) изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

10. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.) совместно с главами городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия:

1) обеспечить в муниципальных общеобразовательных организациях образовательный процесс с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 01.05.2020 (при наличии возможности);

2) в случае если в муниципальных общеобразовательных организациях не созданы условия для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий, рассмотреть вопрос о продлении каникул на срок до 01.05.2020;

3) обеспечить выявление лиц с повышенной температурой тела среди воспитанников, обучающихся и персонала образовательных организаций различных видов при входном контроле температуры тела бесконтактными термометрами и в течение дня;

4) организовать обеззараживание воздушной среды в помещениях образовательных организаций с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

5) в случае наличия технической возможности организовать переход образовательных организаций в Республике Хакасия на дистанционное обучение;

6) организовать работу дежурных групп в детских дошкольных учреждениях для детей родителей, работающих в организациях, чья деятельность не приостановлена настоящим постановлением.

11. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.):

1) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторе;

2) организовать выявление лиц, находящихся в условиях изоляции и нуждающихся в социальном обслуживании и предоставлении мер социальной поддержки;

3) обеспечить оказание адресной социальной поддержки лиц, находящихся на карантине или самоизоляции в домашних условиях, в первую очередь лиц пожилого возраста и малообеспеченных категорий граждан с привлечением при необходимости общественных организаций при условии соблюдения карантина;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия изучить возможность использования и переоборудования подведомственных лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

12. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

1) организовать через средства массовой информации информирование населения о складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия, связанной с неблагоприятными метеорологическими явлениями, принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действиях населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества;

2) совместно с Аппаратом Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия организовать массовую информационную кампанию для населения Республики Хакасия о введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности в связи с распространением нового коронавируса COVID-2019, о введенных настоящим постановлением ограничениях и установленных настоящим постановлением обязанностях лиц, прибывающих в Республику Хакасия из иностранных государств, иных территорий Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, руководителей организаций в отношении соблюдения противоэпидемического режима, а также об ответственности за несоблюдение указанных обязанностей, установленной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральными законами от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", от 01.04.2020 № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", и возможности госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке по решению суда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 274 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации;

3) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, и другими способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями;

4) совместно с Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (по согласованию) и Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию) организовать на постоянной основе широкую информационную кампанию, направленную на доведение до населения достоверной информации о текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия, предпринимаемых мерах по противодействию ее распространения, а также о готовности государственной системы здравоохранения в Республике Хакасия к оказанию помощи населению, включая информацию о наличии лекарственных средств и медицинских изделий в достаточном количестве.

13. Органам государственной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия:

своими правовыми актами определить численность государственных или муниципальных служащих соответственно, обеспечивающих с 30.03.2020 по 30.04.2020 функционирование этих органов, в разрезе структурных подразделений и (или) направлений деятельности;

обеспечить выполнение Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства;

приостановить до 01 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

приостановить до 01 мая 2020 года проведение назначенных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

14. Исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия своими правовыми актами определить государственных служащих, иных работников исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективного функционирования исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия, а также при необходимости порядок передачи таким служащим и работникам на условиях материальной ответственности материально-технических средств, необходимых для осуществления дистанционной профессиональной служебной деятельности, а также порядок организации осуществления профессиональной служебной деятельности в дистанционной форме.

15. Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия оказать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия в проведении работ по технической защите информации и обеспечить контроль состояния защиты информации, обрабатываемой в информационных системах Республики Хакасия, в информационно-телекоммуникационной сети Правительства Республики Хакасия, на автоматизированных рабочих местах в связи с реализацией правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, предусмотренных пунктом 14 настоящего постановления.

16. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия (совместно с главами поселений) принять на период введения режима повышенной готовности дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях, в том числе:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований;

2) организовать информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке на территории муниципальных образований;

3) уточнить порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с использованием всех возможных средств оповещения (звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, посыльные, рельсы, передвижные средства оповещения, средства массовой информации, подворовый обход) и обеспечить эффективное его применение;

4) принимать оперативные меры по реагированию органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований;

5) при необходимости оказывать содействие в проведении на территории муниципального образования Республики Хакасия информационной кампании, предусмотренной пунктом 12 настоящего постановления;

6) обеспечить работу оперативных штабов (рабочих групп) при администрациях муниципальных образований для координации действий и исполнения распорядительных актов по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

7) временно приостановить посещение гражданами муниципальных кладбищ, за исключением случаев обращения за оказанием услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

17. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия:

предоставлять работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, оплачиваемые отпуска в целях осуществления присмотра и ухода за ними на дому;

ограничить привлечение к работе лиц, достигших пенсионного возраста, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (отцов, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до 14 лет), а также лиц с ограниченными физическими возможностями или имеющих хронические заболевания;

рассмотреть возможность организации исполнения трудовых обязанностей в режиме удаленного доступа к информационным ресурсам работодателя работниками, находящимися в условиях самоизоляции;

рассмотреть возможность организации своими силами транспортного обслуживания своих работников, с целью доставки их к месту работы и обратно.

18. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и торговли, обеспечить выполнение мероприятий усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

19. Установить для лиц, прибывших в Республику Хакасия с территории иностранного государства, а также с территории субъектов Российской Федерации (отдельных муниципальных образований), указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, следующие ограничения:

1) обеспечить изоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

при проживании на территории Республики Хакасия - в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

не проживающим на территории Республики Хакасия - в домашних условиях по месту прибытия.

При отсутствии возможности для изоляции в домашних условиях изоляция осуществляется в условиях обсерватора;

2) незамедлительно с момента прибытия в Республику Хакасия сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Республики Хакасия (+7(3902)305-811) следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте регистрации и адрес места фактического проживания, номер телефона, наименование иностранного государства (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) и период пребывания в иностранном государстве (субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании), а также информацию о возможности организации самоизоляции в домашних условиях по месту фактического проживания;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории иностранного государства (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) с вызовом врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для оформления листка временной нетрудоспособности.

20. Рекомендовать:

1) гражданам воздержаться от посещения объектов религиозного назначения, культовых зданий и сооружений;

2) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия, принять меры по ограничению посещения гражданами объектов религиозного назначения, культовых зданий и сооружений.

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (Романова Т.Г.) ежедневно представлять заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатовой Т.А. и в Министерство здравоохранения Республики Хакасия информацию о количестве лиц, находящихся под медицинским наблюдением и/или лечением в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

22. Рекомендовать МПСИ ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (Краснова Т.Г.) по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Республики Хакасия и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, направлять в данные организации клинических ординаторов, студентов 6 курса и студентов выпускного курса медицинского колледжа по специальности "лечебное дело".

23. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатовой Т.А. организовать работу в отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления:

по обеспечению условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

по организации их питания непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

24. Министерству здравоохранения Республики Хакасия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия организовать контроль за соблюдением гражданами режима изоляции с представлением ежедневной информации Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.

25. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия и Министерству внутренних дел по Республике Хакасия пресекать нарушения установленных настоящим постановлением ограничений и обеспечивать привлечение к установленной законодательством Российской Федерации ответственности лиц, нарушающих эти ограничения.

26. Определить ответственными должностными лицами за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия заместителей Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатову Татьяну Анатольевну и Курлаева Юрия Николаевича в соответствии с возложенными полномочиями.";

2) приложения 1-3 изложить в следующей редакции:





"Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

4. Санитарно-технические изделия.

5. Похоронные принадлежности.

6. Очки, линзы и их части.

7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).

8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

9. Табачная продукция.

10. Спасательные жилеты, резиновая обувь, лодки, теплая спецодежда.

11. Детская обувь и одежда.

12. Белье постельное.

13. Кухонные принадлежности.





Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Перечень хронических заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3, N 18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D-46.





Приложение 3 к постановлению Правительства Республики Хакасия "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Перечень субъектов Российской Федерации (отдельных муниципальных образований)

1. Город Москва.

2. Город Санкт-Петербург.

3. Город Красноярск.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







