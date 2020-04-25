В этом году на выставке Watches & Wonders, которая начинается сегодня и будет проходить в онлайн-формате, мануфактура Jaeger-LeCoulre представляет новые модели Master Control, дизайн которых вдохновлен часами 1950-х. В серии из шести моделей впервые объединены самые знаковые усложнения дома.

Сложные функции

Хронограф с тройным календарем и указателем фаз Луны. Эти усложнения впервые собраны вместе в часах марки. Фото: Jaeger-LeCoultre

Коллекция Jaeger-LeCoultreMaster Control швейцарского "великого дома" Jaeger-LeCoultre с самого своего появления в 1992 году отличалась технической сложностью и эстетической сдержанностью. Тогда же она стала первой коллекцией бренда, прошедшей серию тестов 1000 Hours Control, что отразилось в ее названии.

В этом году представлены шесть моделей - с автоподзаводом и отображением даты, с "мировым временем", тройной календарь (дата, день недели, месяц) с указателем фаз Луны и хронограф с тройным календарем и фазами Луны, работающий на новом калибре. К этой же серии относятся две модели Memovox с модулем звукового сигнала: Master Control Memovox Date и Master Control Memovox Timer.

Для перезапуска серии Master Control инженеры мануфактуры полностью обновили все механизмы, увеличив запас хода до 70 часов. Другие изменения - это кремниевый спуск, обновленный заводной барабан и улучшение энергосберегающих показателей. Как и на все модели Jaeger-LeCoultre, на часы Master Control предоставляется 8-летняя гарантия в дополнение к сертификации 1000 Hours Control.

Le Grand Rose gold - новый запатентованный сплав золота

Модели коллекции представлены в корпусах из двух материалов - это сталь и Le Grand Rose gold. Новый запатентованный сплав розового золота, который впервые используется в линии Master Control, отличается особым блеском и глубиной цвета. Добавление палладия в формулу (ее точный состав держится в секрете) защищает сплав от окисления на долгие годы.

Новый фирменный сплав розового золота Le Grand Rose gold отличается особым блеском и глубиной цвета. Фото: Jaeger-LeCoultre

Часы новой серии комплектуются ремешками из мягкой матовой телячьей кожи Novonappa светло-коричневого цвета. Она производится на одной из лучших французских кожевенных фабрик с применением технологии растительного дубления, поэтому сохраняет естественный оттенок и со временем приобретает характерную патину. Крепления позволяют быстро заменить ремешок Novonappa без использования специальных инструментов. К моделям в корпусе Le Grand Rose gold прилагается классический ремешок из кожи аллигатора черного или шоколадного цвета, который при желании можно заменить ремешком Novonappa.

Master Control Date

Master Control Date - самая лаконичная модель серии. Фото: Jaeger-LeCoultre

Это модель в серебристо-белой цветовой гамме минималистичного дизайна. Толщина стального корпуса диаметром 40 мм составляет всего 8,78 мм благодаря невероятно тонкому калибру 899 последнего поколения. Механизм приобрел новые детали из кремния, что позволяет уменьшить их трение и снизить расход энергии. Барабан вмещает в себя более упругую и удлиненную пружину, которая увеличивает запас хода до 70 часов, при этом толщина механизма остается неизменной - 3,3 мм.

Master Control Geographic

Master Control Geographic, часы для путешественников. Фото: Jaeger-LeCoultre

Модель постоянно присутствует в коллекции Master Control с 1990-х годов. Во втором часовом поясе она указывает не только час, но и время суток благодаря индикатору день/ночь. Внизу на циферблате - окошко с названиями городов, представляющих часовые зоны. Это дает путешественникам возможность установить вторую часовую зону в зависимости от местоположения, не вычисляя разницу во времени.

Окошко с названиями городов, представляющих часовые пояса. Фото: Jaeger-LeCoultre

Указатель мирового времени уравновешивается счетчиком даты и индикатором запаса хода.

Индикатор запаса хода. Фото: Jaeger-LeCoultre

Циферблат украшен матовым узором "солнечные лучи". Внутри корпуса из стали или из Le Grand Rose gold установлен калибр 939 нового поколения.

Master Control Calendar

Master Control Calendar: тройной календарь с указателем фаз Луны. Фото: Jaeger-LeCoultre

В 1940-1950-х годах Jaeger-LeCoultre получил широкую известность благодаря механизмам с указателем фаз Луны и календарем с тремя индикаторами. Новая модель Master Control Calendar возрождает эту традицию в XXI веке. Ее корпус диаметром 40 мм толщиной 10,95 мм выполнен из стали или из сплава Le Grand Rose gold.

Фото: Jaeger-LeCoultre

Индикация даты - на внешней шкале по периметру циферблата. Индикаторы дня недели и месяца - в верхней части. Указатель фаз Луны - в отдельном счетчике с малой секундной стрелкой в нижней части. Добавлена функция мгновенного перевода даты: каждый месяц с 15-го на 16-е число стрелка даты совершает скачок на 90 градусов в нижней части циферблата, чтобы не заслонять собой окошко указателя фаз Луны.

Мгновенный перевод даты с 15-го на 16-е: стрелка совершает скачок на 90 градусов, чтобы не заслонять указатель фаз Луны. Фото: Jaeger-LeCoultre

Master Control Chronograph Calendar

Это самая эффектная модель в новой коллекции - хронограф с функцией тройного календаря и указателем фаз Луны. Эти усложнения, впервые собранные вместе в часах Jaeger-LeCoultre, напоминают о связях между часовым искусством и астрономией.

Master Control Chronograph Calendar: счетчики хронографа на 3 и 9 часах, пульсометр по внешней шкале, календарь (день недели и месяц вверху, дата и указатель фаз Луны внизу). Фото: Jaeger-LeCoultre

Циферблат с тройным календарем (дата, день недели, месяц) и двумя счетчиками хронографа визуально отлично сбалансирован, так что несмотря на обилие отображаемых показаний, они интуитивно понятны и легко читаются. 30-минутный счетчик хронографа на "3 часах" уравновешивается счетчиком секунд на "9 часах", а окошки индикации дня недели и месяца в верхней части циферблата - указателем фаз Луны и индикатором даты в нижней. В центре циферблата расположена секундная стрелка хронографа, а по периметру фланца нанесена пульсометрическая шкала. Прямоугольные кнопки хронографа вносят современный штрих в облик корпуса диаметром 40 мм и толщиной 12,05 мм, представленного в версиях из стали или сплава Le Grand Rose gold. Модель приводится в действие недавно разработанным калибром 759 с запасом хода 65 часов.