Указ главы Республики Коми от 24 апреля 2020 года № 33 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 19.1 слова "Республики Коми;" заменить словами "Республики Коми, а также организаций, имеющих долгосрочную лицензию на пользование животным миром и (или) заключивших охотхозяйственные соглашения;";

2) в пункте 20:

а) в абзаце седьмом слово "отходов." заменить словом "отходов;";

б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"следование к месту охоты в случае, предусмотренном пунктом 202 настоящего Указа.";

3) дополнить пунктами 202 - 204 следующего содержания:

"202. Установить, что охота допускается только гражданами, проживающими на территории Республики Коми, при наличии охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

203. Заявления на добычу охотничьих ресурсов подаются исключительно в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - Портал госуслуг).

204. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми обеспечить выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) только через Портал госуслуг посредством направления в личный кабинет заявителя (гражданина) сканированной копии разрешения на добычу охотничьих ресурсов.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба







