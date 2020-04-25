Указ главы Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 119-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У"

Новости

В Бельгии представили график выхода страны из изоляции 01:00
Регионам рекомендовали перенести начало детской оздоровительной кампании 00:19
В Эфиопии произошла вспышка желтой лихорадки 24.04.2020
Заключенные устроили бунт в аргентинской тюрьме из-за коронавируса 24.04.2020
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти 24.04.2020
В России проведут популяционные исследования на антитела к коронавирусу 24.04.2020
Facebook представила сервис для групповых видеозвонков 24.04.2020
В Саудовской Аравии перестали пороть преступников 24.04.2020
"Русское Радио" даст старт большой акции "Путь Победы" в Парке "Патриот" 24.04.2020
Роспотребнадзор научит, как стричь во время пандемии 24.04.2020
В Минкомсвязи обновили перечень системообразующих организаций 24.04.2020
СМИ: США могут столкнуться с нехваткой мяса из-за коронавируса 24.04.2020
Минтранс представил список системообразующих предприятий 24.04.2020
Минздрав: Не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно 24.04.2020
Замначальника УФСИН Мордовии задержали за взятку и кражу шахмат 24.04.2020
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники 24.04.2020
Мединский назвал демонтаж памятника Коневу оскорбительным для самих чехов 24.04.2020
Концерт рэпера Трэвиса Скотта в онлайн-игре собрал более 12 млн зрителей 24.04.2020
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом 24.04.2020
Анна Кузнецова: Нужно не терять бдительность 24.04.2020
Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей 24.04.2020
В Подмосковье прибыли пять военных врачебно-сестринских бригад 24.04.2020
Три условия, при которых в Москве могут вернуться к работе во время режима самоизоляции премиальные такси 24.04.2020
Глава Подмосковья: Мы должны быть готовы к резкому росту больных COVID-19 24.04.2020
СМИ: Коронавирус начал распространяться в Испании раньше, чем считалось 24.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 119-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

Внести в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У "Об установлении в Республике Крым дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

в пункте 1:

подпункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.1 Единовременная денежная выплата:

1.1.1 в размере 2 000 рублей лицам, являющимся по состоянию на 1 апреля 2020 года получателями федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

1.1.2 в размере 3000 рублей на каждого ребенка одинокой матери, на которого ей предоставляется пособие в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка";

1.1.3 в размере 5000 рублей одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю) на каждого ребенка-инвалида;

1.2. Ежемесячная денежная выплата:

1.2.1 в размере 5000 рублей одному из родителей (усыновителей) на ребенка, гражданина Российской Федерации, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения им возраста трех лет, но не более чем по месяц достижения им указанного возраста (включительно), при отсутствии права на получение ежемесячных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

1.2.2 в размере 5000 рублей одному из родителей (усыновителей) на ребенка, гражданина Российской Федерации, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно, при отсутствии права на получение ежемесячных выплат, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

1.2.3 в размере 3000 рублей на каждого ребенка (детей) одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю), признанному в установленном порядке безработным с 1 апреля 2020 года в органах службы занятости населения Республики Крым, пособие по безработице которому назначено в минимальном размере.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Единовременные денежные выплаты, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, произвести в апреле, но не позднее 30 июня 2020 года.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ежемесячные денежные выплаты, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1 настоящего Указа, произвести за апрель-июнь 2020 года".

Ежемесячную денежную выплату, указанную в подпункте 1.2.3 пункта 1 настоящего Указа, производить за апрель-июнь 2020 года в день перечисления пособия по безработице, установленного в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", за фактическое количество дней безработицы;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Единовременные денежные выплаты, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, и ежемесячные денежные выплаты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа, не учитываются в составе доходов семей граждан при предоставлении иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики Крым.".

Глава Республики Крым С.Аксенов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией