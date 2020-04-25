Указ главы Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 119-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

Внести в Указ Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У "Об установлении в Республике Крым дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

в пункте 1:

подпункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.1 Единовременная денежная выплата:

1.1.1 в размере 2 000 рублей лицам, являющимся по состоянию на 1 апреля 2020 года получателями федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

1.1.2 в размере 3000 рублей на каждого ребенка одинокой матери, на которого ей предоставляется пособие в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка";

1.1.3 в размере 5000 рублей одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю) на каждого ребенка-инвалида;

1.2. Ежемесячная денежная выплата:

1.2.1 в размере 5000 рублей одному из родителей (усыновителей) на ребенка, гражданина Российской Федерации, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения им возраста трех лет, но не более чем по месяц достижения им указанного возраста (включительно), при отсутствии права на получение ежемесячных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

1.2.2 в размере 5000 рублей одному из родителей (усыновителей) на ребенка, гражданина Российской Федерации, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно, при отсутствии права на получение ежемесячных выплат, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

1.2.3 в размере 3000 рублей на каждого ребенка (детей) одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю), признанному в установленном порядке безработным с 1 апреля 2020 года в органах службы занятости населения Республики Крым, пособие по безработице которому назначено в минимальном размере.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Единовременные денежные выплаты, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, произвести в апреле, но не позднее 30 июня 2020 года.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ежемесячные денежные выплаты, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1 настоящего Указа, произвести за апрель-июнь 2020 года".

Ежемесячную денежную выплату, указанную в подпункте 1.2.3 пункта 1 настоящего Указа, производить за апрель-июнь 2020 года в день перечисления пособия по безработице, установленного в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", за фактическое количество дней безработицы;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Единовременные денежные выплаты, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, и ежемесячные денежные выплаты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа, не учитываются в составе доходов семей граждан при предоставлении иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики Крым.".

Глава Республики Крым С.Аксенов







