Постановление правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 243 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" (с изменениями) следующие изменения:
абзац пятый пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы;";
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Управлению Ленинградской области по транспорту во взаимодействии с главами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси, с учетом требования о наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).";
в пункте 1.12:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова "салонов красоты," и "бань," исключить;
дополнить пунктом 1.12.1 следующего содержания:
"1.12.1. Запретить передвижение на территории Ленинградской области легковых автомобилей, используемых на основании краткосрочной аренды (каршеринг).";
дополнить пунктом 1.20.1 следующего содержания:
"1.20.1. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", обязаны осуществлять деятельность при соблюдении условий, предусмотренных:
пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19";
Перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главным государственным санитарным врачом Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020 года № 47 - 00-02/31-2025-2020.
Хозяйствующие субъекты, указанные в настоящем пункте, обеспечивают размещение в общедоступном месте перечня принятых ими мер, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей.";
в пункте 1.21:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу в магазинах строительных, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, при условии, что указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют не менее 50% объема товаров в стоимостном выражении, относящихся к одной из указанных ассортиментных групп, а также при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5-2 метра между посетителями;";
подпункт 6 после слова "способом" дополнить словами ", в том числе с использованием пунктов выдачи заказов";
в абзаце двенадцатом слова "в срок до 10 апреля 2020 года" заменить словами "в течение трех рабочих дней со дня возобновления деятельности";
дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг в населенных пунктах Ленинградской области с полным или частичным отсутствием централизованного горячего водоснабжения, в отношении которых органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области приняты решения о необходимости функционирования бань и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи COVID-19;
12) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность парикмахерских и салонов красоты в населенных пунктах Ленинградской области, за исключением населенных пунктов, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению, при условии:
обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;
наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;
использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживание посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;
обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые (для сотрудников);
ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;
использования одновременно при обслуживании не более 50% посадочных мест;
обеспечения использования естественной вентиляции помещений.
Осуществление деятельности парикмахерских и салонов красоты допускается исключительно в части оказания услуг по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (маникюр, педикюр).";
дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Разрешить посещение исключительно с 8.00 до 11.00 часов гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.";
в приложении 1 (Перечень кодов Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) в целях реализации положений подпункта 2 пункта 1.21 постановления):
дополнить строкой следующего содержания:
"47.30.2 Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств";
строку
"77 Аренда и лизинг "
изложить в следующей редакции:
"77 Аренда и лизинг | За исключением краткосрочной аренды легковых автомобилей (каршеринг)";
строку
"86 Деятельность в области здравоохранения"
изложить в следующей редакции:
"86 Деятельность в области здравоохранения | За исключением 86.903";
строку
"88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания"
исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко
Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 243
Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171
Перечень населенных пунктов Ленинградской области в целях реализации положений подпункта 12 пункта 1.21 постановления
г. Пикалево
г. Мурино
г. Всеволожск
г. Кудрово
г. Сертолово
г. Выборг
г. Гатчина
г. Тосно
п. Янино-1
д. Новое Девяткино
д. Щеглово
п. им. Морозова
д. Старая
д. Новосергиевка
п. Бугры
п. Гончарово
п. Первомайское
п.г.т. Рощино
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