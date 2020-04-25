Постановление правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 243 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" (с изменениями) следующие изменения:

абзац пятый пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:

"плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы;";

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Управлению Ленинградской области по транспорту во взаимодействии с главами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси, с учетом требования о наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).";

в пункте 1.12:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова "салонов красоты," и "бань," исключить;

дополнить пунктом 1.12.1 следующего содержания:

"1.12.1. Запретить передвижение на территории Ленинградской области легковых автомобилей, используемых на основании краткосрочной аренды (каршеринг).";

дополнить пунктом 1.20.1 следующего содержания:

"1.20.1. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", обязаны осуществлять деятельность при соблюдении условий, предусмотренных:

пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19";

Перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главным государственным санитарным врачом Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020 года № 47 - 00-02/31-2025-2020.

Хозяйствующие субъекты, указанные в настоящем пункте, обеспечивают размещение в общедоступном месте перечня принятых ими мер, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей.";

в пункте 1.21:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу в магазинах строительных, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, при условии, что указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют не менее 50% объема товаров в стоимостном выражении, относящихся к одной из указанных ассортиментных групп, а также при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5-2 метра между посетителями;";

подпункт 6 после слова "способом" дополнить словами ", в том числе с использованием пунктов выдачи заказов";

в абзаце двенадцатом слова "в срок до 10 апреля 2020 года" заменить словами "в течение трех рабочих дней со дня возобновления деятельности";

дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг в населенных пунктах Ленинградской области с полным или частичным отсутствием централизованного горячего водоснабжения, в отношении которых органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области приняты решения о необходимости функционирования бань и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи COVID-19;

12) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность парикмахерских и салонов красоты в населенных пунктах Ленинградской области, за исключением населенных пунктов, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению, при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживание посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые (для сотрудников);

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;

использования одновременно при обслуживании не более 50% посадочных мест;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.

Осуществление деятельности парикмахерских и салонов красоты допускается исключительно в части оказания услуг по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (маникюр, педикюр).";

дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Разрешить посещение исключительно с 8.00 до 11.00 часов гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.";

в приложении 1 (Перечень кодов Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) в целях реализации положений подпункта 2 пункта 1.21 постановления):

дополнить строкой следующего содержания:

"47.30.2 Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств";

строку

"77 Аренда и лизинг "

изложить в следующей редакции:

"77 Аренда и лизинг | За исключением краткосрочной аренды легковых автомобилей (каршеринг)";

строку

"86 Деятельность в области здравоохранения"

изложить в следующей редакции:

"86 Деятельность в области здравоохранения | За исключением 86.903";

строку

"88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания"

исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 243





Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171

Перечень населенных пунктов Ленинградской области в целях реализации положений подпункта 12 пункта 1.21 постановления

г. Пикалево

г. Мурино

г. Всеволожск

г. Кудрово

г. Сертолово

г. Выборг

г. Гатчина

г. Тосно

п. Янино-1

д. Новое Девяткино

д. Щеглово

п. им. Морозова

д. Старая

д. Новосергиевка

п. Бугры

п. Гончарово

п. Первомайское

п.г.т. Рощино







