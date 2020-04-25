Постановление правительства Мурманской области от 23 апреля 2020 года № 243-ПП "Об установлении в апреле-июне 2020 года выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19"

В целях стимулирования работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19" (далее - постановление № 484) Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить на период с апреля по июнь 2020 года ежемесячные выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам, учреждений подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее - выплаты стимулирующего характера):

1.1. Оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в следующих предельных размерах на 1 ставку:

врачам - 80 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу - 50 000 рублей;

младшему медицинскому персоналу - 25 000 рублей.

1.2. Оказывающим скорую медицинскую помощь в следующих предельных размерах на 1 ставку:

врачам - 50 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу - 25 000 рублей;

младшему медицинскому персоналу - 25 000 рублей;

водителям скорой медицинской помощи - 25 000 рублей.

1.3. Оказывающим первичную медико-санитарную помощь в следующих предельных размерах на 1 ставку:

врачам - 50 000 рублей;

среднему медицинскому персоналу - 25 000 рублей.

2. Распространить действие пункта 1.1 настоящего постановления на работников патологоанатомических (судебно-медицинских) отделений, за исключением прочего персонала, выполняющих вскрытие трупов людей, погибших от новой коронавирусной инфекции, и подготовку к захоронению.

3. Размер выплаты стимулирующего характера определяется исходя из предельной суммы, установленной на 1 ставку с учетом фактически отработанного времени.

Размер предельной суммы на 1 ставку установлен на основании постановления № 484 исходя из фиксированной суммы выплаты по категориям работников. На выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам начисляется районный коэффициент, предусмотренный статьей 316 Трудового кодекса Российской Федерации, размер которого установлен законодательством Российской Федерации. Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленная статьей 317 Трудового кодекса Российской Федерации, на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам не начисляется.

Начисление и осуществление выплат стимулирующего характера производятся с учетом норм трудового законодательства.

4. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера производится:

4.1. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета:

врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, оказывающим, участвующему, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, оказывающим, участвующему, обеспечивающему условия для оказания скорой медицинской помощи.

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время в месяц, но не выше размеров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4.2. За счет средств областного бюджета:

врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, оказывающим, участвующему, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, оказывающим, участвующему, обеспечивающему условия для оказания скорой медицинской помощи.

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время свыше установленной месячной нормы времени на 1 ставку.

4.3. За счет средств областного бюджета:

врачам, среднему медицинскому персоналу, оказывающим, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи;

работникам патологоанатомических (судебно-медицинских) отделений, за исключением прочего персонала, выполняющих вскрытие трупов людей, погибших от новой коронавирусной инфекции, и подготовку к захоронению.

Размер выплаты стимулирующего характера устанавливается в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время.

5. Расходные обязательства Мурманской области, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области.

6. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами медицинских организаций, согласованными с Министерством здравоохранения Мурманской области.

Локальными нормативными актами медицинских организаций устанавливаются:

1) перечень наименований структурных подразделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;

2) перечень должностей медицинских работников структурных подразделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;

3) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью и настоящим постановлением;

4) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.

7. Уполномочить Министерство здравоохранения Мурманской области давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







