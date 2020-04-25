Навстречу истории солдаты США ехали на "Джипах"

25 апреля 1945 года неподалеку от немецкого города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта Красной армии встретились с подразделениями 1-й армии США. "Встреча на Эльбе" ознаменовала приближающийся конец нацистской Германии и успех общего дела Союзников по антигитлеровской коалиции в окончательном разгроме нацизма.

Ровно 10 лет назад я встретился с Игорем Николаевичем Белоусовичем - американцем с русскими корнями, который весной 2010 года проживал в маленьком одноэтажном домике на окраине Вашингтона. Судьба этого "русского американца" уникальна - родившийся в китайском Шанхае сын "белого" эмигранта, покинувшего Россию в период послереволюционного лихолетья и гражданской войны, оказался единственным говорящим по-русски солдатом 273 стрелковой роты 65-ой пехотной дивизии США и участником исторической "встречи Востока и Запада" (её впоследствии увековечат в знаменитом плакате "East meets West").

Игорь Николаевич, пока позволяло здоровье, в канун Дня Победы ежегодно посещал торжественную церемонию возложения венков на знаменитом Арлингтонском кладбище. Всем известно, что на этом открытом в 1864 году напротив Пентагона кладбище захоронены останки свыше 300 тысяч американских военных. Но мало, кто знает, что именно здесь находится единственная в США небольшая мемориальная плита "Дух Эльбы", символизирующая боевое братство союзнических войск в годы Второй мировой войны.

Помню, как ветеран говорил мне о том, что у каждого человека в жизни бывает лишь несколько минут настоящей славы. Именно эти мгновения, пролетевшие 75 лет назад в далеком 1945 году, с особой теплотой вспоминал мой собеседник.

Игорь Николаевич, расскажите о том, как для Вас началась Вторая мировая война?

Белоусович: В 1943 году я был студентом калифорнийского университета и успел отучится 2 курса. Однако, в это время объявили призыв и прямо со студенческой скамьи я отправился в армию. Правда, перед тем как попасть на фронт меня послали на специальные курсы переводчиков в военный университет в штате Нью-Йорк. Впрочем, доучиться мне там так не удалось, так как воюющей в Европе американской армии, срочно понадобились пополнения. Именно таким образом я оказался в 273 стрелковой роте 69-пехотной дивизии США.

Когда Вы попали на "западный фронт" и в каких боях против немецкой армии Вам довелось принять участие?

Белоусович: Нашу дивизию переправили в Англию в конце 1944 года. Мы пробыли на "туманном Альбионе" около 6 недель и в начале 1945 года нас переправили в Германию - Франция на тот момент уже находилась под контролем союзников. Как раз в этот момент началось последнее крупное наступление немцев в Арденнах. Затем мне довелось участвовать в боях за "линию Зигфрида". Впрочем, к тому времени немецкая оборона потеряла свою стойкость. Последние крупные бои, в котором мне довелось побывать, были схватка за крупный мост через Рейн и штурм Лейпцига.

Что американские солдаты в то время знали о наступающей с Востока советской армии?

Белоусович: Надо сказать, что рядовые солдаты очень мало знали о реалиях Советского Союза, но особенного недоверия не было, скорее наоборот. Конечно, всем было известно о кровавых битвах в России. Но война на Тихом океане была гораздо более жестокой и сложной для США в то время, чем война в Европе. Если бы у меня был выбор, я бы не хотел там оказаться.

Вам, довелось участвовать в исторической встрече на Эльбе. Какие детали этого события Вам особенно запомнились?

Белоусович: После взятия Лейпцига нашу дивизию перебросили в район притока Эльбы - реки Мюльде, а советские войска к этому времени уже достигли самой Эльбы. Мы знали, что находимся недалеко друг от друга и поэтому вели себя очень осторожно - никто не хотел крупных неприятностей в случае случайной перестрелки. Наконец, советские разведывательные части начали переходить в район между Эльбой и Мюльде. Мы также перебросили на другой берег три разведывательных патруля, два из которых имели задачу просто провести разведку этого района, а третий патруль в составе 30 человек под командованием майора Фрэда Крэйга должен был установить контакт с советскими частями. Именно в составе этой группы по чистой случайности оказался я: кто-то в штабе полка нашей дивизии вспомнил о том, что в какой-то роте, будто бы есть солдат, говорящий по-русски. Забегая вперед скажу, что все три патруля в этот день встретили советских солдат.

Итак, рано утром 25 апреля все три наших группы переправились через Мюльде и сидя верхом на армейских "Джипах" мы спокойно продвигались на восток к Эльбе, не встречая никакого сопротивления. Если нам попадались отдельные немцы, то они сразу сдавались и мы им указывали направление движения к нашим частям. И вот в один момент мы увидели всадников вдали. У меня в кармане оказался маленький фотоаппарат - единственный в нашем подразделении - и мне удалось сделать серию снимков исторического содержания. Советские солдаты действительно ехали на лошадях, а некоторые из них на велосипедах и мы сразу узнали друг друга. Они подъехали к нам, спешились и мы обменялись приветствиями, при этом я выступал в роли переводчика. Встреча была короткой и теплой. После этого, нам указали, как проехать в расположение советских частей на восточном берегу Эльбы, куда мы попали по наведенному понтонному мосту.

Здесь нас встретил командир советской гвардейской 58-ой пехотной дивизии генерал Владимир Русаков, которому я представил нашего командира майора Крэйга. Наших офицеров и меня, в качестве переводчика, пригласили отметить историческую встречу, после которой на следующий день у меня побаливала голова. Атмосфера во время этого события действительно была очень товарищеской. Даже солдаты не зная английского и русского языка похлопывали друг друга по плечу, улыбались и были счастливы. Наша встреча на Эльбе говорила о том, что войне пришел конец. Единственное о чем я жалею до сих пор - это то, что у меня была всего одна кассета пленки.