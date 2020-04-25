Отец Жанны Фриске рассказал, как заразился в Америке коронавирусом

Отец скончавшейся в июне 2015 года от рака мозга российской певицы и актрисы Жанны Фриске Владимир Борисович полагает, что переболел коронавирусом.

По его словам, инфекцию он подцепил в Соединенных Штатах Америки во время круиза, в который отправился с другом. Вскоре после посадки на лайнер ощутив сильное недомогание.

Как рассказал Владимир Борисович, у него обнаружились все те симптомы, "о которых рассказывают сейчас по телевидению". А именно - сразу до сорока градусов подскочила температура, которую не удавалось сбить - "пытался, но никакие лекарства не помогали". Плюс "слабость, ломота и совершенно дикий кашель, который я не знал, чем остановить", - вспоминает Фриске. Таким образом он страдал целую неделю и в какой-то момент совсем отчаялся - "потому что с каждым днем симптомы усиливались".

При этом Фриске отмечает, что "перенес заразу, считайте, на ногах", хотя никогда ему еще в жизни не было настолько худо, как в том круизе.

Болезнь отступила только через неделю. А когда путешественники вернулись на родину, заболел уже друг Фриске.

"Те же самые симптомы. Наверное, от меня заразился", - предположил Владимир в разговоре с "Собеседником".

Уточнив, что после его информировали - "коронавирус был в США еще в ноябре, но тогда о нем ничего не говорили".

"Вот я его и подхватил", - подытожил Фриске. Уведомив: сейчас он планирует сдать кровь, так как подозревает, что у него есть "антитела к коронавирусу".