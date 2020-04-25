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25.04.2020,  
16:15
Текст:  Николай Грищенко

Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео

Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России. После обнаружения бельгийский истребитель был вынужден ретироваться на свою базу в Прибалтике.

Как сообщает Минобороны РФ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ отрабатывали на Балтике удары по кораблям противника в акватории морских полигонов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В воздухе ударную авиацию прикрывали Су-27. Получив информацию о появлении неопознанной цели около российской границы, самолеты прикрытия были направлены на перехват.

Оказалось, что в небе над Балтийским морем барражировал истребитель F-16. На кадрах видео можно увидеть, как Су-27 на высокой скорости сближаются с F-16 и сопровождают его. После того как бельгийский самолет изменил курс и отвернул от границы, российские перехватчики вернулись к выполнению плановых задач.

Летчики Су-27 отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны.

Видео: RT

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