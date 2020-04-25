Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в петербургском парке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на самого певца, его доставили в полицию для составления протокола об административном правонарушении

- Мы гуляли в Шуваловском парке с собакой, - рассказал Леонидов. - Приехала полицейская машина, и нас сопроводили в отделение. Составляют протокол.

Напомним, в настоящее время в Петербурге действует режим ограничений на посещение мест возможного массового скопления людей, в том числе скверов и парков. Для граждан штраф может достигать 30 тысяч рублей.

По информации источника, близкого к ситуации, в настоящее время Леонидова уже отпустили.