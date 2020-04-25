Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Новую модификацию морского универсального ножа (НМУ) получат военные моряки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало.

По его словам, нож можно использовать при подготовке имущества для швартовных операций, а также такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ.

Новый нож в прошлом году разработали в инициативном порядке сотрудники подмосковного предприятия "КАМПО". Отмечается, что эта модификация НМУ имеет на вспомогательном клинке специальный инструмент, который позволяет подрезать и снимать изоляцию с кабелей и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также свайки для осуществления такелажных работ с канатами и тросами из растительных и синтетических волокон.

Предполагается, что поставка ножей по госконтракту будет осуществляться в 2020 году. Уже готовится выпуск первой установочной партии ножей.