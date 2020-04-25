Постановление правительства Тверской области от 24 апреля 2020 года № 208-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 152-пп"

Правительство Тверской области постановляет:

1. Внести в строку 65 в разделе S приложения к постановлению Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 152-пп "Об отдельных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239", изменение, изложив ее в следующей редакции:

"65 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







