Видео: австралийский хор исполнил песню "На поле танки грохотали"

Эпидемия COVID-19 и внедренный во многих странах режим самоизоляции заставляет многих представителей творческих профессий искать новые формы взаимодействия.

Австралийский мужской хор, регулярно выкладывающий записи различных русских песен, Dustyesky исполнил советскую военную песню "На поле танки грохотали".

В силу невозможности совместного исполнения песни, участники вокального ансамбля записали видео из дома.

RT сообщает, что члены Dustyesky не обладают знанием русского языка, но благодаря переводам знают смысл исполняемого.

Один из основателей хора очень емко выразил смысл данного начинания: "Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость".