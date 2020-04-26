Азовское море расстреляно: в Сети высмеяли учения флота ВСУ

Пафосное видео с учений ВМС Украины в Азовском море вызвало шквал ироничных комментариев в Сети.

Видео рассказывает о выходе в море корабля управления "Донбасс". В ходе тренировки моряки мечут в море гранаты, стреляют по нему из автоматов и пистолетов(!). Также отрабатывались остановка неприятельского судна, ликвидация пожара на борту и воздушная эвакуация раненого.

Все бы ничего, только "Донбасс" - судно преклонного возраста и в плохом состоянии, - мало подходит для рекламы.

- Убожище какое-то. Это флот? У Сомали лодки получше будут, - считает Борис фон Бок.

- Боцмана на рею... Корыто захвачено ржавчиной, краска продана и пропита, - написал зритель с ником тов. Эйяфьятлайокудль.

- Итог: подводная лодка уничтожена двумя гранатами, Азовское море расстреляно, - резюмировал Gorazd Kylman.

Жизнь у "Донбасса" трудная и невеселая - с тех пор, как судно попало в ВМС Украины. Спущенная на воду в 1969 году плавмастерская ПМ-16 после раздела ВМС СССР получила статус корабля управления и собственное имя. В 2004 году на судне произошел пожар, который тушили более пяти часов. Через три года корабль с неисправным двигателем и неработающими дизель-генераторами во время шторма был сорван со швартовых и долгое время болтался посреди бухты Севастополя на якорной цепи без хода, света и связи.

Более 20 лет "Донбасс" находился в нерабочем состоянии, впервые он вышел в море в составе ВМС Украины в 2011 году. Через три года на корабле был поднят российский флаг, украинский экипаж без боя сошел на берег. Позже судно вернули Украине и на буксире отвели в Одессу. В 2016 году на его борту произошел еще один пожар: огонь охватил две палубы, площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

В 2017 году "Донбасс" прошел поддерживающий ремонт и вошел в Азовское море для создания базы ВМС в Бердянске.