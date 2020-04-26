Азовское море расстреляно: в Сети высмеяли учения флота ВСУ

Новости

Мэр Осаки призвал мужчин ходить за покупками 12:23
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова 12:23
Более 230 россиян вернулись спецрейсами из Таиланда на Дальний Восток 12:16
Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах 12:08
Легендарный диджей Майк Хакаби умер от коронавируса в 54 года 11:40
В Киргизии за нарушение ПДД автовладельцев будут лишать пропусков 11:38
"Крестных отцов" итальянской мафии выпустили из тюрем из-за коронавируса 11:37
На юге Киргизии начали массовое тестирование на коронавирус 11:33
В Красноярске и.о. главврача госпиталя для ветеранов выпала из окна 11:30
Сепаратисты в Йемене объявили о самоуправлении на юге страны 11:14
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики после кризиса 11:07
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 10:59
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании со 150 моряками 10:54
В США начали преследовать спекулянтов за завышение цен во время пандемии 10:51
Какие мультимедийные системы отвлекают водителей от дороги 10:51
В Уфе шквалистый ветер оставил без света 160 домов 10:49
Росстат: Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% 10:48
Умер актер и "голос" телеканала Disney Джерри Бишоп 10:43
Ученые РАН доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе 10:37
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек 10:35
Умер актер и звезда кантри Гарольд Рейд 10:31
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 10:29
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом 09:53
Доказана возможность выживания земных микробов на Марсе и Венере 09:20
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 11:43

Азовское море расстреляно: в Сети высмеяли учения флота ВСУ

Текст: Антон Валагин

Пафосное видео с учений ВМС Украины в Азовском море вызвало шквал ироничных комментариев в Сети.

Видео рассказывает о выходе в море корабля управления "Донбасс". В ходе тренировки моряки мечут в море гранаты, стреляют по нему из автоматов и пистолетов(!). Также отрабатывались остановка неприятельского судна, ликвидация пожара на борту и воздушная эвакуация раненого.

Все бы ничего, только "Донбасс" - судно преклонного возраста и в плохом состоянии, - мало подходит для рекламы.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео

- Убожище какое-то. Это флот? У Сомали лодки получше будут, - считает Борис фон Бок.

- Боцмана на рею... Корыто захвачено ржавчиной, краска продана и пропита, - написал зритель с ником тов. Эйяфьятлайокудль.

- Итог: подводная лодка уничтожена двумя гранатами, Азовское море расстреляно, - резюмировал Gorazd Kylman.

Жизнь у "Донбасса" трудная и невеселая - с тех пор, как судно попало в ВМС Украины. Спущенная на воду в 1969 году плавмастерская ПМ-16 после раздела ВМС СССР получила статус корабля управления и собственное имя. В 2004 году на судне произошел пожар, который тушили более пяти часов. Через три года корабль с неисправным двигателем и неработающими дизель-генераторами во время шторма был сорван со швартовых и долгое время болтался посреди бухты Севастополя на якорной цепи без хода, света и связи.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Не по силам: что мешает Украине модернизировать пакистанские Т-80УД

Более 20 лет "Донбасс" находился в нерабочем состоянии, впервые он вышел в море в составе ВМС Украины в 2011 году. Через три года на корабле был поднят российский флаг, украинский экипаж без боя сошел на берег. Позже судно вернули Украине и на буксире отвели в Одессу. В 2016 году на его борту произошел еще один пожар: огонь охватил две палубы, площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

В 2017 году "Донбасс" прошел поддерживающий ремонт и вошел в Азовское море для создания базы ВМС в Бердянске.

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер
Оперштаб Подмосковья назвал города-лидеры по числу заболевших COVID-19