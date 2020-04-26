Постановление губернатора Еврейской автономной области от 24 апреля 2020 года № 117 "О внесении изменения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующее изменение:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 03 мая 2020 года использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), местах приобретения товаров, установленных абзацем четвертым пункта 4 постановления губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области", выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, и в общественном транспорте.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







