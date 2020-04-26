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26 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 апреля 2020 года № 164-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 357-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма"

Дата подписания 25 апреля 2020 г.
Опубликован 26 апреля 2020 г.
Вступает в силу 25 апреля 2020 г.

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2018 года № 226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 357-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие промышленности и туризма" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Реализация Фондом развития Югры мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в период введения режима повышенной готовности на территории автономного округа.".

1.2. В приложении 3:

1.2.1. Пункт 1 после слов "на осуществление ее уставной деятельности" дополнить словами ", на организацию мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в период введения режима повышенной готовности на территории автономного округа".

1.2.2. Пункт 5 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество реализованных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в период введения режима повышенной готовности на территории автономного округа.".

1.2.3. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Не использованные в предыдущие годы остатки Субсидии могут быть использованы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в период введения режима повышенной готовности на территории автономного округа.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 апреля 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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