В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 15 апреля 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции на объектах нефтегазового комплекса", учитывая решение совещания у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе "О профилактике и контроле за распространением коронавирусной инфекции в Уральском федеральном округе" (протокол заседания от 13 марта 2020 года № 6), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2020 года № 36 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после подпункта 1.7 дополнить пунктом следующего содержания:

"2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность в автономном округе с применением вахтового метода, в том числе с привлечением подрядных организаций, на период режима повышенной готовности в автономном округе, связанного с распространением COVID-19:

2.1. Обеспечить предоставление работниками, прибывающими на вахту и осуществляющими трудовую деятельность вахтовым методом (далее - работники), справки об эпидемиологическом окружении из медицинской организации по месту жительства работника, подтверждающей отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19, выданной не позднее чем за три дня до дня прибытия на вахту.

2.2. По прибытии работников к месту осуществления производственной деятельности организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения COVID-19 и выявление работников с симптомами заболевания COVID-19, по одному из следующих вариантов.

2.2.1. Размещение работников в "буферной зоне" (изолированных зданиях, помещениях) для изоляции на 14 календарных дней.

2.2.2. Исключение контактов вновь прибывших работников (разведение потоков) на 14 календарных дней с работниками, находящимися на вахте, в том числе:

организацию проживания в отдельных изолированных зданиях, помещениях;

минимизацию прямых контактов между проживающими внутри изолированных зданий, помещений;

ограничение или введение режима посещения мест общего пользования;

при планировании производственных заданий предусмотреть минимизацию межличностных контактов и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров при осуществлении работ;

использование отдельных транспортных средств для вновь прибывших работников с последующей обязательной дезинфекцией транспортного средства на специально предусмотренной площадке.

2.3. Обеспечить в вахтовых поселках:

2.3.1. Наличие медицинского персонала в количестве не менее рекомендуемого штатного норматива, предусмотренного в приложении № 16 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н.

2.3.2. Запас лекарственных препаратов для лечения острых респираторных вирусных инфекций в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".

2.4. Продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работникам, вновь прибывающим на вахту из других субъектов Российской Федерации, от 60 до 90 дней.

2.5. Предоставлять два раза в неделю в Региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа информацию об исполнении положений нормативных правовых актов автономного округа по предотвращению завоза и распространения COVID-19 по форме, утвержденной рабочей группой по взаимодействию с оперативным штабом Минпромторга России по обеспечению сбора информации субъектов Российской Федерации о наличии продукции, используемой в период распространения коронавирснуй инфекции на территории Российской Федерации, с приложением фото- и видеоматериалов.".

1.2. В пункте 2 слова "2. Департаменту" заменить словами "3. Департаменту".

1.3. После пункта 2 дополнить пунктом следующего содержания:

"4. Рабочей группе по взаимодействию с оперативным штабом Минпромторга России по обеспечению сбора информации субъектов Российской Федерации о наличии продукции, используемой в период распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в срок до 30 апреля 2020 года разработать и утвердить форму единого отчета, указанную в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего постановления.".

1.4. В пункте 3 слова "3. Настоящее постановление" заменить словами "5. Настоящее постановление".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







