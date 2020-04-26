Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 апреля 2020 года № 224-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 года № 147-рп "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 мая 2008 года № 99-п "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 года № 147-рп "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" следующие изменения:

1. В пункте 1 слова "для сотрудников исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их подведомственных учреждений, осуществляющих функционирование указанных органов на закрепленных рабочих местах, непосредственно взаимодействующих и оказывающих услуги населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры," заменить словами ", иных товаров (работ, услуг), направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019), для органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их подведомственных учреждений, осуществляющих функционирование указанных органов на закрепленных рабочих местах, непосредственно взаимодействующих и оказывающих услуги населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, добровольческих (волонтерских) организаций, а также для обеспечения объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предназначенных для приема и отправки пассажиров, средствами коллективной защиты -".

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, оснащение (переоснащение) подведомственных медицинских организаций для оказания медицинской помощи в соответствии с порядками ее оказания по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях для проведения мероприятий по недопущению распространения и лечению заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID - 2019), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - в размере 390 000 тыс. рублей.".

2. Пункт 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







