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От коронавируса умерла ассистентка Стэнли Крамера Леа Бернштейн

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    26.04.2020, 16:15
Текст:   Олег Усков

Леа Бернштейн, постоянная ассистентка и секретарша Стэнли Крамера, работавшая с ним на 28 картинах, умерла в возрасте 99 лет в загородном пансионате MPTF - Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллз.

Об этом пишет THR со ссылкой на пресс-секретаря богадельни.

Уточнено, что покойная последние годы жила в домике, где ранее обитала Мэри Пикфорд, и отошла из-за осложнений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

Бернштейн стала уже шестым жильцом заведения, ставшей жертвой COVID-19.

Леа Бернштейн родилась в Лос-Анджелесе в 1921 году, изучала машинопись, стенографию и бухгалтерию и свою первую работу получила уже в шестнадцать лет - на студии MGM.

В числе лент, над которыми потрудилась Леа, помимо фильмографии Крамера, - анимационные "Властелин колец" 1978 года, "Волшебники" и "Чернокожие" Ральфа Бакши, "Ребенок ждет" Кассаветиса, вестерн "Работа для стрелка" Ричарда Уилсона.

Стэнли Крамер скончался в означенном заведении в феврале 2001-го

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