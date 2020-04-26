От коронавируса умерла ассистентка Стэнли Крамера Леа Бернштейн

Леа Бернштейн, постоянная ассистентка и секретарша Стэнли Крамера, работавшая с ним на 28 картинах, умерла в возрасте 99 лет в загородном пансионате MPTF - Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллз.

Об этом пишет THR со ссылкой на пресс-секретаря богадельни.

Уточнено, что покойная последние годы жила в домике, где ранее обитала Мэри Пикфорд, и отошла из-за осложнений, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

Бернштейн стала уже шестым жильцом заведения, ставшей жертвой COVID-19.

Leah Bernstein, Longtime Executive Secretary To Stanley Kramer, Is Sixth To Die Of COVID-19 At MPTF Home https://t.co/0yBFBV7p1T pic.twitter.com/X3P1BMoarv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 24, 2020

Леа Бернштейн родилась в Лос-Анджелесе в 1921 году, изучала машинопись, стенографию и бухгалтерию и свою первую работу получила уже в шестнадцать лет - на студии MGM.

В числе лент, над которыми потрудилась Леа, помимо фильмографии Крамера, - анимационные "Властелин колец" 1978 года, "Волшебники" и "Чернокожие" Ральфа Бакши, "Ребенок ждет" Кассаветиса, вестерн "Работа для стрелка" Ричарда Уилсона.

Стэнли Крамер скончался в означенном заведении в феврале 2001-го