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26 апреля 2020 г.

Постановление правительства Пермского края от 22 апреля 2020 года № 245-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 936-п "Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в муниципальных образованиях Пермского края в 2020 году"

Дата подписания 22 апреля 2020 г.
Опубликован 26 апреля 2020 г.

В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения при проведении массовых мероприятий Правительство Пермского края постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 936-п "Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в муниципальных образованиях Пермского края в 2020 году" следующие изменения:

1.1. строку 1.1 признать утратившей силу;

1.2. строку 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2 | На территории города Соликамска | День города 22 августа | с 8:00 до 23:00 по местному времени

1.3. дополнить строками 9.5, 9.6 следующего содержания:

9.5 | На территории Бардымского муниципального округа | Ураза-гает | 24 мая с 8:00 до 23:00 по местному времени

9.6 | На территории Бардымского муниципального округа | Курбан-гает | 31 июля с 8:00 до 23:00 по местному времени

1.4. строку 21.1 изложить в следующей редакции:

21.1 | На территории поселка Суксун | Праздник-фестиваль "С Днем рождения, Суксун!" | 27 июня с 8:00 до 23:00 по местному времени.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин



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