Почему традиционный для России овощ страна закупает в Китае

Удивительно, но традиционный для русского стола чеснок, который, как говорят, хорош для профилактики коронавируса, почти полностью закупается в Китае. Как так произошло и что делается, чтобы в России ели свой чеснок, - в новой публикации "Родины" про главные "карантинные" товары.

Мы уже писали про гречку, которую традиционно раскупают, едва наступают сложные времена; туалетную бумагу, которой все тоже запасаются впрок; лимоны, которые, оказывается, полтора века успешно выращивают в Нижегородской области.

Теперь очередь чеснока. Казалось бы, в средней полосе это чуть ли не единственный овощ, который стабильно дает урожай. Но статистика грустная: в стране, где "чеснок да лук от всех недуг" почти 90 процентов этого самого чеснока - импорт.

Хотя чеснок известен у нас с древних времен. Он был популярен и в допетровской Руси, когда незазорно было положить чесночную дольку даже в чашу с вином. Чеснок всегда был на крестьянском столе, всегда использовался для солений.

Владимир Стожаров "Братина и чеснок". 1967 год. Фото: РИА Новости

В дореволюционной России его выращивали в традиционных огороднических регионах - Ростове Великом, Суздале, Владимире, Нижнем Новгороде. Из этих регионов различные овощи и чеснок в том числе в большом количестве поставлялся и в Москву, и в Петербург.

Но как вышло, что теперь в крупнейших русских городах чеснок сплошь импортный? Очевидно, что в последние сто с лишним лет в России в сельском хозяйстве всегда находились проблемы поважнее чеснока. Но сейчас, когда поставки сельхозпродукции из других стран заморожены, на первый план выходят вопросы, о которых раньше не задумывались.

В последнее время в русском сельском хозяйстве общая картина формировалась на основе рекордных урожаев пшеницы, в первую очередь, в южных регионах России и, соответственно, экспорта хлеба. Но в других отраслях, связанных с растениеводством, все далеко не так хорошо.

Акоп Акопян. "Натюрморт". Холст, масло. 1961 год. Фото: РИА Новости

Поэтому сейчас предпринимаются попытки исправить ситуацию. Например, в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Там занимаются, в частности, чесноком. Речь о производстве посадочного материала в привязке к условиям Крыма, юга России, средней полосы.

- Нужно сделать так чтобы мы перестали быть зависимыми от китайского чеснока, импорт которого составляет почти 90 процентов, - говорит в интервью "Родине" заведующий лабораторией микроклонального размножения растений Центра опережающего научно-технологического развития КФУ Лавр Крюков.

На вопрос, как вообще получилось что у нас нет своего чеснока, ученый отвечает так:

- Основная доля отечественного чеснока - с подсобных хозяйств. Его люди выращивают на собственных участках. А все, что мы видим на прилавках магазинов - импорт. Наша чесночная отрасль, как и другие отрасли растениеводства, не покрывает собственные нужны, у нас попросту нет достаточного количества исходного посадочного материала - семян, саженцев. В небольших количествах их, конечно, можно купить. Но если речь заходит о серьезном агробизнесе - нет. Поэтому в России сейчас многие агрохолдинги закупают материал в Италии, Германии, Голландии, Польше…

Чеснок из Китая. Фото: РИА Новости

Да, можно отказываться от польских яблок, но от польских семян - нет. Это еще одно доказательство, что российский агробизнес во многом зависит от Европы.

Как отмечает Крюков, чтобы предпринимателю выполнить бизнес-план, необходим сертифицированный посевной материал с заявленной урожайностью. Под него можно брать и кредит в банке, и получать субсидии. Иначе есть риск получить с гектара, условно, не 15 тонн чеснока, а пять. В итоге - разорение.

Проект, которым занимается Лавр Крюков в КФУ имени Вернадского, стартовал только в конце прошло года. В 2021-м должны появиться результаты работы.

"Ситуация с вирусом показала, как мы зависим от импортной продукции. И если лимон и имбирь мы в любом случае будем импортировать, то чесноком должны обеспечивать себя сами", - уверен ученый.