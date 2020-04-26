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26.04.2020,  
14:22
Текст:  Антон Валагин

Только у нас: эксперт прокомментировал прыжки в Арктику с 10 км

Массовое десантирование с высоты 10 километров в Арктике наглядно продемонстрировало широкие возможности российских вооруженных сил, хорошую подготовку военнослужащих и их снаряжения, считает начальник воздушно-десантной подготовки бригады спецназа ЗВО.

Фото: Минобороны РФ
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- Такие прыжки очень сложны по многим причинам. Во-первых высота. Наши штатные парашюты рассчитаны на применение с 8000 метров. Здесь, по-видимому, использовались специализированные. На 10 километрах крайне разреженная атмосфера, необходимы кислородные приборы. Очень холодно: высота плюс Арктика. И, конечно, психологическая подготовка бойцов, - рассказал "РГ" подполковник, попросивший не публиковать своей фамилии (общепринятое правило в спецназе).

Еще одна серьезная сложность таких прыжков: отсутствие ориентиров. Внизу все белое, наземных систем, способных подсказать нужный курс, нет. Вся надежда на имеющиеся с собой навигационные приборы - причем надо сделать так, чтобы они работали на морозе.

- Такое возможно только у нас, - подчеркнул подполковник.

Напомним, группа российских десантников впервые в мире десантировалась с высоты 10 километров на архипелаг Земля Франца-Иосифа за Полярным кругом. Как сообщили в Минобороны РФ, бойцы использовали специальное парашютное снаряжение, кислородное и навигационное оборудование, созданное для работы в суровых условиях.

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