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Умер актер и "голос" телеканала Disney Джерри Бишоп

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    26.04.2020, 10:43
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/Variety Фото: twitter.com/Variety
Фото: twitter.com/Variety

Прославленный американский радиоведущий и актер Джерри Бишоп скончался во вторник от болезни сердца на 85-м году жизни.

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на подтверждение представителя.

Бишоп родился 19 октября 1935 года в Коннектикуте и наиболее славен как "голос" реалити-шоу "Судья Джуди", на котором работал с его первого сезона в 1996-м (без малого две тысячи эпизодов).

Кроме того, Джерри был ветераном радио в Лос-Анджелеса - одним из самых узнаваемых ведущих утренних шоу на протяжении шестидесятых-семидесятых, взяв интервью у сонма звезд, от Фрэнка Синатры и Стива МакКуина до Натали Вуд, и на протяжении пятнадцати лет - "голосом" Disney Channel.

Рейд появляется в культовом ситкоме "Умерь свой энтузиазм", реалити "Пункт назначения - правда", криминальной драме CHiPs '99.

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