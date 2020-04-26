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Умер актер из "Секретных материалов" и "Стартрека" Джин Динарски

Новости
    26.04.2020, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ETCanada Фото: twitter.com/ETCanada
Фото: twitter.com/ETCanada

Американский актер Джин Динарски умер в Лос-Анджелесе на 87-м году жизни. Как сообщает сегодня THR со ссылкой на драматурга Эрнеста Керни, артист отошел еще в конце февраля, но известно об этом стало только сейчас.

Динарски родился 13 сентября 1933 года в Бруклине, Нью-Йорк, и до того как попасть на экраны успел отслужить в военно-морском флоте США.

В шестидесятые Динарски перебрался в Лос-Анджелес и получил свою первую роль - в сериале "Главный госпиталь". За которой последовали далее более шести десятков образов - в сериалах "Бэтмен" и "Миссия невыполнима", в "Путешествии на дно океана", оригинальном "Звездном пути", "Земле гигантов", "Дуэли" и "Близких контактах третьей степени" Спилберга, фильмах "Аэропорт 1975" и "Вся президентская рать", шоу "Кунг-фу", "Старски и Хатч", "Детектив Майк Хаммер", "Блюз Хилл-стрит" и "Команда "А", "Сайнфелд", "Секретные материалы".

Кроме того, Динарски владел небольшим театром в Лос-Анджелесе, который открыл в 76-м и где на сцене выступали Эд Харрис, Элизабет Шу и Том Хэнкс. Предприятие это закрылось в середине девяностых.

Плюс это именно Динарски изображает Иосифа Сталина в видеоигре Command & Conquer: Red Alert.

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