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Умер один из создателей "Агентства "Лунный свет" Морт Фэллик

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    26.04.2020, 16:10
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, продюсер и монтажер Морт Фэллик умер в среду в пансионате Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллз на 87-м году жизни.

Об этом сообщает THR со ссылкой на дочь кинематографиста. Причиной смерти Фэллика стала почечная недостаточность.

Фэллик родился в 1933 году в Нью-Йорке и карьеру начинал в анимации. В шестидесятые он основал продакшн-компанию CineMetric, преуспевавшую по части рекламы, а также работавшую с документальными фильмами, телешоу, корпоративными роликам, над правительственными заказами и трейлерами к кинокартинам.

Морт, в частности, трудился над фильмами и сериалами "Мыс страха" (1991), "Толстый шпион", "Любовь с первого укуса", "Чайна-Бич", "Детективное агентство "Лунный свет".

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