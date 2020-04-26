Умер один из создателей "Агентства "Лунный свет" Морт Фэллик

Американский режиссер, продюсер и монтажер Морт Фэллик умер в среду в пансионате Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллз на 87-м году жизни.

Об этом сообщает THR со ссылкой на дочь кинематографиста. Причиной смерти Фэллика стала почечная недостаточность.

Mort Fallick, Film Editor on 'Love at First Bite' and 'Moonlighting,' Dies at 86 https://t.co/EYwJ3piDYE pic.twitter.com/xhG2qKwRX4 — THR TV News (@THRtv) April 25, 2020

Фэллик родился в 1933 году в Нью-Йорке и карьеру начинал в анимации. В шестидесятые он основал продакшн-компанию CineMetric, преуспевавшую по части рекламы, а также работавшую с документальными фильмами, телешоу, корпоративными роликам, над правительственными заказами и трейлерами к кинокартинам.

Морт, в частности, трудился над фильмами и сериалами "Мыс страха" (1991), "Толстый шпион", "Любовь с первого укуса", "Чайна-Бич", "Детективное агентство "Лунный свет".