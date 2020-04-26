В Берлине прошел митинг против ограничений из-за COVID-19

Около тысячи берлинцев приняли участие в митинге против введенных властями ограничений из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на местное издание "Вельт". Акция прошла в центре немецкой столицы у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург .

Представители различных политических течений выразили свое недовольство ущемлением, по их мнению, своих прав и свобод. При том, что в самом Берлине они, по сравнению с принятыми в большинстве европейских стран мерами, достаточно мягкие. В частности, берлинцам не запрещается выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. В городе работают магазины площадью не менее 800 кв.м. и рынки.

Тем не менее, целый ряд политических объединений, в основном популистского толка, решил принять участие в акции протеста, которая в итоге завершилась задержанием около сотни протестующих. Несерьезность предъявленных к властям претензий подчеркивали комичные выкрики задержанных участников акции: они требовали от полиции при аресте "соблюдать социальное дистанцирование".

Напомним, что с начала пандемии в Германии заразились более 156 тысяч человек и умерли почти 6 тысяч.