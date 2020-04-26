Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус

Из-за нехватки тестов на COVID-19 в армии США проверка военных на коронавирус будет проводиться поэтапно. В первую очередь проверят здоровье подразделений, управляющих американским ядерным арсеналом, военнослужащих космических войск, работающих со спутниками противоракетной обороны и системы GPS, а также экипажи кораблей 11-й ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Nimitz. АУГ должна в скором времени выйти на боевое дежурство из Китсапа, штат Вашингтон.

Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что тестирование не является проблемой в Соединенных Штатах, Пентагон ожидает достаточного количества тестов не ранее, чем до конца лета, пишет Associated Press. По словам заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена первые три группы военных будут протестированы к июню. К тому времени Пентагон рассчитывает выйти на 60 тысяч тестирований в день.

Пока же военное ведомство США утвердило поэтапный график проверок. Во вторую очередь испытанию подвергнут американские контингенты за рубежом. В третью - остальные подразделения.

Помимо атомного авианосца Nimitz, в состав 11-й АУГ входят ракетный крейсер Princeton, эсминцы Higgins, Shoup, Stockdale и William P. Lawrence. Общая численность экипажей кораблей более восьми тысяч человек.

По официальным данным, более 3900 человек в армии США инфицировано COVID-19. Среди них 850 моряков с атомного авианосца Theodore Roosevelt. Вспышка коронавируса также произошла на борту эсминца Kidd.